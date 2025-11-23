Kako su se ukanalile: Đukić ne dolazi sebi od šoka, ova stvar mu se nikako ne dopada kod Maje! (VIDEO)

Našao joj zamerku!

Bora Santana proćaskao je sa Filipom Đukićem o zadnjici Vanje Živić i Maje Marinković, prilikom čega je Đukić istakao da su se obe ukanalile što su stavile silikone u zadnjicu, ali i otkrio svima da će ih Maja Marinković izvaditi.

- Šta je s Vanjom j*bote? - upitao je Bora.

- Al su se ukanalile ove žene - rekao je Filip.

- Je l' su normalne ove žene, šta rade? - upitao je Bora.

- Maja će da vadi isto - rekao je Filip.

- Hoće da stavi druge - rekla je Anita.

- Ne, ne, rekla je da će da vadi - rekao je Filip.



Autor: N.Panić