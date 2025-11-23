AKTUELNO

Zadruga

Kako su se ukanalile: Đukić ne dolazi sebi od šoka, ova stvar mu se nikako ne dopada kod Maje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Našao joj zamerku!

Bora Santana proćaskao je sa Filipom Đukićem o zadnjici Vanje Živić i Maje Marinković, prilikom čega je Đukić istakao da su se obe ukanalile što su stavile silikone u zadnjicu, ali i otkrio svima da će ih Maja Marinković izvaditi.

- Šta je s Vanjom j*bote? - upitao je Bora.

pročitajte još

Sad imam tremu: Anđelo još jednom dokazao da između njega i Aneli sve gori, svojim izlaganjem je ostavio bez teksta! (VIDEO)

- Al su se ukanalile ove žene - rekao je Filip.

- Je l' su normalne ove žene, šta rade? - upitao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Maja će da vadi isto - rekao je Filip.

- Hoće da stavi druge - rekla je Anita.

pročitajte još

Ovo su svi čekali! Maja lupila Alibabi šamar realnosti i priznala mu da nikad neće biti s njim, pa lažno spustila loptu s Aneli: Mi smo korektne, ali.

- Ne, ne, rekla je da će da vadi - rekao je Filip.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Aneli i dalje voli Janjuša?! Matora je raskrinkala, pa priznala da ne dolazi sebi od šoka nakon sukoba s njom! (VIDEO)

Zadruga

Rasula se u komade: Aleks ne dolazi sebi nakon Milovanovog odlaska, prolila more suza! (VIDEO)

Zadruga

Kačavenda ne dolazi sebi: Roni gorke suze nakon sukoba s Munjom, Đedović je moli da se ne blamira! (VIDEO)

Domaći

NE DOLAZI SEBI! Sanja Stanković objavila sliku iz BOLNICE, uplakana se oprašta od ČLANA PORODICE! (FOTO)

Domaći

Ne dolazi sebi: Anđela prolila reku suza zbog Gastoza, preko ovoga mu neće preći (VIDEO)

Zadruga

Nisam imala koga drugog da pozovem: Anita priznala da joj je Anđelo pozajmio 200.000 dinara da bratu plati kockarski dug! (VIDEO)