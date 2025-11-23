Najidealniji par u Eliti: Dača priznao da navija za pomirenje Alibabe i Aneli, takmičari u šoku šta slušaju! (VIDEO)

Ne mogu da dođu sebi!

U toku je emisija ''Nominacije'', a takmičari koji su proveli sedam dana u izolaciji ove nedelje su Asmin Durdžić i Aneli Ahmić, te će večeras imati priliku da slušaju kakvo mišljenje njihovi cimeri imaju o njima. Ivana Šopić dala je reč Dači Virijeviću.

- Ja neću da budem pristrasan, čekao sam da kažem neko svoje mišljenje. Asmin je dobar prijatelj i kada kaže da ukoliko on ima, imaće i njegov prijatelj. To jeste istina, ali surova istina je da sem mene gotivi još samo jednu osobu. Ova izolacija je pun pogodak zato što su jedno drugo više puta demantovali. Mislim da bi oni bili odličan par jer su oboje bipolarni. Kao što je on rekao da Aneli njemu ljubomoriše na Maju, tako i on njoj ljubomoriše. Oboje ste isti i ja mnogo volim da ih gledam, ovu izolaciju bih produžio do Nove godine. Mislim da su oni spustili loptu, ali i dokazali mnogo toga kao npr. da se gotive jer su isti samo im porodice prave problem. Asmin i ja takođe pričamo o Staniji, ali ja ću ga ispoštovati i neću pričati o tom odnosu, neke stvari mi se ne dopadaju i on ne može da radi neke stvari - otkriva Dača, pa dodaje:

- Istina je da je Aneli nestabilna i ona nije volela dovoljno ostale muškarce posle Asmina. Ona sada vidi zaštitu u Asminu, zato je više Luka i ne zanima - rekao je Dača.

- Ne tražim zaštitu u njemu, mi smo demantovali jedno drugom razgovorom - rekla je Aneli.

- Asmin ima stav i karakter i kada kaže neke stvari, tu staje sve. Ja jedva čekam kada će Luka reći tu rečenicu kojom će sahraniti Aneli za sva vremena, kao što mi je rekao. Aneli je u početku ušla nestabilna ličnost, pa svakome bi bilo teško da je na njenom mestu. Mislim da Luka ima plan i da sve radi planski, a kada obuče onu majicu sa podrškom i ima u glavi da ga čekaju. Aneli se totalno promenila od Elite 8 do Elite 9 i sada sve što radi dokazuje da je Luka loše uticao na nju. Među tri četiri osobe koje najviše volim ovde je Asmin i zato ću njega ostaviti - rekao je Dača.

Autor: N.Panić