Najidealniji par u kući: Dača priznao Alibabi da želi što pre njegovo pomirenje s Aneli, njegova reakcija će vas šokirati! (VIDEO)

Neočekivano!
Asmin Durdžić našalio se sa Minom Vrbaški i Danilom Dačom Virijevićem da ide da spava kod svoje žene, Aneli Ahmić, a Dača nije mogao da ostane imun
- Idem da obučem pidžamu i da legnem kod svoje žene - rekao je Alibaba.
- Verovali vi meni ili ne, najidealniji par u kući su Asmin i Aneli - rekao je Dača.
- DA - odgovorila je Mina iz stopa.
- Veruj mi, vi ste jedno, kao patika i noga - rekao je Dača.
- Vi ste kompatibilni - dodala je Mina.
- To je kao da ja kažem da ste ti i Babejićka isti - rekao je Alibaba.
- Ne, ne - dodao je Dača.
Autor: N.Panić