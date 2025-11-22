Najidealniji par u kući: Dača priznao Alibabi da želi što pre njegovo pomirenje s Aneli, njegova reakcija će vas šokirati! (VIDEO)

Neočekivano!

Asmin Durdžić našalio se sa Minom Vrbaški i Danilom Dačom Virijevićem da ide da spava kod svoje žene, Aneli Ahmić, a Dača nije mogao da ostane imun

- Idem da obučem pidžamu i da legnem kod svoje žene - rekao je Alibaba.

- Verovali vi meni ili ne, najidealniji par u kući su Asmin i Aneli - rekao je Dača.

- DA - odgovorila je Mina iz stopa.

- Veruj mi, vi ste jedno, kao patika i noga - rekao je Dača.

- Vi ste kompatibilni - dodala je Mina.

- To je kao da ja kažem da ste ti i Babejićka isti - rekao je Alibaba.

- Ne, ne - dodao je Dača.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić