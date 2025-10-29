Gadi mi se ime da joj spomenem: Alibabi pala roletna zbog Aneli, želi što pre da dobije DNK TEST! (VIDEO)

Nije mu ni do čega!

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Asmina Durdžića koji je priznao da mu se Aneli Ahmić gadi i da više ne želi da čuje za njeno ime.

- Ja i Aneli se možemo za tri minuta dogovoriti za Noru, a samo želim DNK test kako bi mogao mirno da spavam. Ja ću sto posto ispoštovati šta sam rekao, ona je Norina mama i uvek će imati dete. Ne znam da li će ona ispoštovati da mi da dete kad poželim, a obzirom da mi do sada ništa nije ispoštovala onda joj ništa ne verujem. Ja ne želim s njom razgovor van crnog stola već samo želim poligraf i DNK test - rekao je Alibaba.

- Zašto misliš da ona to odlaže? - upitao je Đukić.

- Imam nekih svojih psihičkih problema i totalno sam se povukao u sebe tako da će se sve dokazati delima. Mene više ne zanima ništa pošto ja već dve godine nemam pravo da vidim dete, onda ga više neću ni braniti. Ja njoj više ne mogu ni ime da spomenem, toliko mi se gadi - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić