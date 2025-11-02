AKTUELNO

Ne sviđa mi se što nemaš stav: Boginja sasula Mikiju Dudiću sve što misli o njemu, on želi što pre kući! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

Neočekivano!

U toku su ''Nominacije'', a nominovani takmičari za ovu nedelju su Aleksandra Jakšić i Miki Dudić. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Tanji Stijelji Boginji. ﻿

Bora ti se nije istinski svideo: Filip Đukić bez dlake na jeziku dao sud o Mikiju i Jakšićki (VIDEO)

- Ja sam i sa jednim i sa drugim super. Vidim da Jakšićka ćaska sa ljudima sa kojima sam ja loša, tako da se možda desi da zaratimo. Mi nemamo neku komunikaciju sem u prolazu, uvek ti kažem u prolazu da si lepa žena. Miki je super dečko, samo mi se ne sviđa što nemaš svoj stav i što pričaš neke stvari u bradu i ja ću ostaviti Aleksandru, a tebe nominovati - rekla je Boginja.

- Miki nije nametljiv, okej si i za mene si veliki drug bio. Obzirom da hoćeš da ideš kući, podržaćemo te. Aleksandra ti si jako lepa, nastavi da se držiš tako jaka - rekla je Milosava.

Haos u Beloj kući: Bebica ocrnio Mikija za sve pare, pa brutalno zaratio sa Zoricom Marković! (VIDEO)

- Miki je za mene fin momak i mislim da si jako lepo vaspitan. Od prvog dana imamo jako lepu komunikaciju, uopšte se ne slažem da trebaš svađama da se istakneš. Podržavam te da se pomiriš sa bivšom, ja uvek navijam za ljubav. Aleksandra Jakšić je meni mnogo draga,

Autor: N.Panić

