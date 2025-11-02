Ponizio si Enu na svakom polju: Miljana sasula brutalnu istinu Mikiju Dudiću u lice, ubeđena da Čolićevu ne može da gleda očima! (VIDEO)

Nije mogla da mu ćuti!

U toku su ''Nominacije'', a nominovani takmičari za ovu nedelju su Aleksandra Jakšić i Miki Dudić. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Miljani Kulić.

- Čim znamo da smo u lajvu, ovi ljudi su toliko fejk i lažni da je to strašno i ne mogu da gledam više. Ja Mikija neću tapšati po ramenu zato što ne mogu da verujem da čovek nema svoj stav. Nijednom mu nisam čula stav sem kada je isprozivao Kačavendu. Onda uzmeš i pravdaš se Zorici što si se pomirio sa Kačavendom, a onda se pravdaš Kačavendi što si je nazvao: ''Perom žilicom''. Meni se to ne dopada obzirom da smatram da si čovek sa stavom, a moram da kažem da se Peja mnogo bolje pokazao od tebe iako je duplo mlađi. Ti i ja imamo odličan odnos, uvek si mi na raspolaganju kao i ja tebi, a ovi što te tapšu po ramenu su strašni - rekla je Miljana.

- Cenim što mi je Miljana rekla svoje mišljenje, slažem se s njom. Nisam se pronašao ovde jer mi fali moja muzika. Osetio sam da sam kriv što sam onako ponizio Kačavendu i zato sam popričao s njim - rekao je Miki.

- Pogazio si svoju snajku kada si rekao da ti nije snajka i još si je pogazio s tim što si najbolji drug s Ivanom Marinkovićem - rekla je Miljana.

- Važi - rekao je Miki.

- Što se tiče ove Aleksandre, ona ima toliko jeftine upadice i doskočice i pokušava da se kači na mene. Vidim to ovde kao da te ne vidim i svaka negativna anketa ide po šablonu, a to je: ''Miljana Kulić''. Ona mene u svakoj anketi mora da spomene jer je to popularno. Ja sam realna i ne mogu da navedem nekog što nije, ja sam uvek objektivna. Ona želi samo da bude u temi i da se svađa sa Miljanom. Šaljem ovu predivnu damu u izolaciju, a Mikija ostavljam - rekla je Miljana.

- Kad neko laže, uvek će dobiti od mene odgovor. Ti imaš dobre komentare, ali lažeš sve i nisi normalna. Ti si psihički nestabilna - rekla je Jakšićka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić