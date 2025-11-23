OBLAČILA SE KAO DŽAK ZA SMEĆE: Bivša drugarica progovorila o mračnoj prošlosti Teodore Delić! Optužila je da je koristila nedozvoljene supstance, pa istakla da je uzimala novac od starijih muškaraca!

Šok i neverica!

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', sagovornica voditelja Jovana Ilića - Joce novinara, bila je Bojana Bokunov, bivša prijateljica Tedore Delić.

Bojana je na samom početku razgovora istakla brojne šokantne tvrdnje na račun Teodorine prošlosti.

Kako ste se upoznale?

- Na sezoni u Ulcinju. Ona je došla da radi kao nešto između promoterke i hostese, ali je više izgledalo kao sedenje u krilu i traženje novca gostima. Ona je radila ono što joj je bilo najprofitabilnije. To je katastrofa izgledalo, napije se, pa pada. Oblačila se kao džak za smeće. Oskudno se oblačila i imala je kilo šminke na licu.

Da li je ona koristila nedozvoljene supstance u to vreme?

- Koliko ja znam jeste. Videlo se tada i po njoj. Pored svog posla je radila i druge stvari. A što se tiče posla u lokalu, kao što sam rekla, sedela je gostima u krilu i to se zna. Ona mi je i sama pričala da je bila sa nekim ljudima i da je dobro zarađivala.

O kakvim muškarcima se radilo, starijim ili mlađim?

- Starijim. Obično je prosek godina bio oko pedesetak godina.

Da li ste vas dve bile cimerke?

- Bile smo stan do stana. Spavale smo često jedna do druge tada, ali je doduše je ona tokom večeri bila po strani sa svojim poslom.

Šta misliš, koliko je tada mogla da zaradi?

- Sudeći po stvarima i po odeći, deluje mi kao da nije mnogo mogla da zaradi.

Šta je ona tada svojim roditeljima pričala?

- Nikada ih nije spominjala, nikada nisam ni čula da je pričala sa njima preko telefona.

Autor: S.Z.