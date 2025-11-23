Bili smo drugari s povlasticama: Taki Marinković obelodanio celu istinu o Teodori Delić, pa otkrio kako je pikirala njega i Bebicu (VIDEO)

Voditeljka Dušica Jakovljević u studiju je ugostila Radomira Marinkovića Takija koji je progovorio o svom odnosu s Teodorom Delić.

- Taki šta je bilo sa tobom i Teodorom Delić? - upitala je Dušica.

- To je malo degutantno zato što se ona i ja družimo duži vremenski period, a ona je devojka puna života i ja nju puno volim. Mi smo se družili, išli smo na ručkove, išli do Manastira i tako dalje. Istina je da je Teodora mene jurila i pikirala me da preko mene uđe u Elitu, iako ja nisam bio u rijalitiju, ja sam non stop u medijima - rekao je Taki.

- Kako misliš pikirala te? - upitala je Dušica.

- Ona je videla kako devojke u nekim drugim rijalitijama stalno spominju mene, pa je krenula njihovim tokom. Mi smo bili drugari i ne smatram da sam iskorišćen, ali doduše na kraju tako ispada - rekao je Taki.

- Da li misliš da je Teodora iskoristila Bebicu? - upitala je Dušica.

- Ona je bila moja drugarica sa povlasticama, ali unutra nije mogla da se nađe na početku. Ja sam joj rekao da nađe nekoga i da se prišljamči uz njega kako bi imala neku priču. Ona je probala tamo, vamo i Bebica se primio na nju kada je ona i počela da se zabavlja s Bebicom. Ona nimalo nije cura ni glupa, a ni naivna. Ona je na njega zavolela na neki način sigurno, ali ga je pikirala kao i mene - rekao je Taki.

Autor: N.Panić