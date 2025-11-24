AKTUELNO

KUČKE, ISTE SU! Asmin strpao Anitu i Maju u ISTI KOŠ, a ova učesnica im je NAJOPASNIJA! (VIDEO)

Detaljna analiza svih učesnica...

Dača Virijević i Asmin Durdžić pričali su u izolaciji o Aneli Ahmić, te su konstatovali da su sve devojke u kući velike zmije.

- Videla me u vešeraju sa Anitom, i odmah joj vidim facu. Ne smem se ljutiti, treba biti hladan - pričao je Alibaba.

- Koja kučka, i Anita iste su - rekao je Asmin za Maju i Anitu.

- Maja je opasnija, ali najopasnija je Sofija, je l' si video kako je Milana izludela - konstatovao je Dača.

- Ovo je leglo zmija - zaključio je Alibaba.

- Luka je lud za Aneli, kad se bude smuvala s nekim, videćeš njegovu reakciju - naveo je Asmin.

- On to radi zbog podrške - rekao je Dača.

Autor: R.L.

