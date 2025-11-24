KUČKE, ISTE SU! Asmin strpao Anitu i Maju u ISTI KOŠ, a ova učesnica im je NAJOPASNIJA! (VIDEO)

Detaljna analiza svih učesnica...
Dača Virijević i Asmin Durdžić pričali su u izolaciji o Aneli Ahmić, te su konstatovali da su sve devojke u kući velike zmije.
- Videla me u vešeraju sa Anitom, i odmah joj vidim facu. Ne smem se ljutiti, treba biti hladan - pričao je Alibaba.
- Koja kučka, i Anita iste su - rekao je Asmin za Maju i Anitu.
- Maja je opasnija, ali najopasnija je Sofija, je l' si video kako je Milana izludela - konstatovao je Dača.
- Ovo je leglo zmija - zaključio je Alibaba.
- Luka je lud za Aneli, kad se bude smuvala s nekim, videćeš njegovu reakciju - naveo je Asmin.
- On to radi zbog podrške - rekao je Dača.
