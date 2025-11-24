NEMAM STO MOMAKA NEGO JEDNOG! Milosava podigla glas, želi samo Jovana, ostalima ZAPUŠILA USTA! (VIDEO)

Sad je svima jasno da će ostati s njim.

Jovana Tomić Matora nastavila je da deli budžete, a srednji budžet dala je Jovanu Rajiću, te mu se izvinila.

- Ja sam čekala da Jovan priđe meni a ne ja njemu. Malo mi je to bolna tema, mnogo mi je drago što je rekao da bi život dao za mene, mi smo iz Železnika, sa Jovanom sam provela detinjstvo. Moj Hranislav vas uvek pozdravi, možda sam trebala ja tebi da priđem. Drago mi je da smo se izmirili, moja je greška što ti nisam prišla i što sam tvrdila pazar - rekla je Matora i dala Jovanu srednji budžet.

- Često delim mišljenje sa tobom, dobar si komentator, volela bih da ostaneš do kraja - rekla je Matora i dala mali budžet Miljani.

- Na meni je prvenstveno zbog Aleksandre bude mi glupo, degutantno da dozvoliš da te ljudi napušavaju ovde, sprdaju se sa tobom na takav način, bude mi krivo kad te vidim uplakanu, sve bi dala da namiriš svoje momke - rekla je Matora o Milosavi.

- Nemam ja sto momaka nego jednog - odbrusila je Milosava.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.