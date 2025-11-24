AKTUELNO

Zadruga

NEMAM STO MOMAKA NEGO JEDNOG! Milosava podigla glas, želi samo Jovana, ostalima ZAPUŠILA USTA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sad je svima jasno da će ostati s njim.

Jovana Tomić Matora nastavila je da deli budžete, a srednji budžet dala je Jovanu Rajiću, te mu se izvinila.

- Ja sam čekala da Jovan priđe meni a ne ja njemu. Malo mi je to bolna tema, mnogo mi je drago što je rekao da bi život dao za mene, mi smo iz Železnika, sa Jovanom sam provela detinjstvo. Moj Hranislav vas uvek pozdravi, možda sam trebala ja tebi da priđem. Drago mi je da smo se izmirili, moja je greška što ti nisam prišla i što sam tvrdila pazar - rekla je Matora i dala Jovanu srednji budžet.

Foto: TV Pink Printscreen

- Često delim mišljenje sa tobom, dobar si komentator, volela bih da ostaneš do kraja - rekla je Matora i dala mali budžet Miljani.

- Na meni je prvenstveno zbog Aleksandre bude mi glupo, degutantno da dozvoliš da te ljudi napušavaju ovde, sprdaju se sa tobom na takav način, bude mi krivo kad te vidim uplakanu, sve bi dala da namiriš svoje momke - rekla je Matora o Milosavi.

- Nemam ja sto momaka nego jednog - odbrusila je Milosava.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

UŠAO GOSPODIN I SEO PORED MENE! Jovana Jeremić otkrila kakva NEOBIČNA SITUACIJA ju je zadesila u kafiću! (FOTO)

Zadruga

To je moja mala tajna: Anđela se otvorila Gastozu, zajedno skovali plan za sukobe sa Ivanom Marinkovićem! (VIDEO)

Domaći

NEMAM ZBOG ČEGA DA SE SKRIVAM: Najnovije Hanino obraćanje izazvalo buru, zapušila usta Siti Ahmić jednom rečenicom! (FOTO)

Zadruga

NIKAKO DA KAŽE KONKRETNO! Teodora sedi na dve stolice, niti pušta Bebicu, niti odbacuje Filipa! (VIDEO)

Domaći

STAVILA SVE KARTE NA STO: Sofi otkrila detalje odnosa sa misterioznim Lukom, evo da li je ozvaničila vezu sa njim (VIDEO)

Domaći

Sada, pa za svagda! Hana u uživo programu uradila test na narkotike, dokazala da su Sita i Grofica htele samo da UKALJAJU njeno majčinstvo (VIDEO)