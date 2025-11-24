AKTUELNO

Zadruga

BUKTI RAT BIVŠIH PRIJATELJA! Matora zabranila Dragani da prodaje Anastasiji cigarete, Bora je O'LADIO! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nikako da nađu zajednički jezik.

Novi - stari vođa Jovana Tomić Matora nastavila je da deli budžete.

- Nekad iz čista mira nekog napušiš, možda si malo više nervozna zbog cele situacije, nisam ti uzela za zlo, generalno imaš i drzak i arogantan stav, ko te prihvati, prihvati, tako za tebe mali budžet - rekla je Matora Teodori Delić.

Foto: TV Pink Printscreen

Jovana je potom dala mali budžet i Bori Santani.

- Ne možeš da me isprovociraš, ti mene smatraš lošim čovekom, ja tebe ne smatram, samo si sujetan. Ti imaš pogan jezik - rekla je Matora.

- Izvinjavam se ako sam te nešto uvredio, pozdravljam tvog oca Hranislava, to je divan čovek. Nema potrebe da se ljutiš, ja se na tebe ne ljutim. Kako su drugi prolazili, prema tebi sam med i mleko - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nema više prodavanja cigareta Anastasiji, meni to više ne treba - rekla je Matora.

- To je bio performans, moram malo da te trznem - naveo je Bora.

Autor: R.L.

