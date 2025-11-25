Ovo je bilo nasilno prekidanje: Teodora priznala da li žali jer nije sa Filipom, pa progovorila o pomirenju sa Bebicom! (VIDEO)

Otvorila sve karte!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" podigao je Teodoru Delić o njenom odnosu sa Nenadom Macanovićem Bebicom i mogućem pomirenju sa njim.

- Teodora, miriš se sa Bebicom? - pitao je Milan.

- Ne mirim se, pričali smo juče i posle toga smo se svađali. Tako će verovatno biti dok smo pod istim krovom i to je normalno jer smo pre 20 dana završili. Ja sam rekla da neću da se mirim. Nema šanse i ne želim da se mirim sa njim. Ovde ima svako pravo da misli i tumači moje postupke, ali ja znam da se miriti sa njim neću. Nedostaju mi putovanja i druženje, a sa njim u odnosu sam bila ograničena i to je vid mog nezadovoljstva - govorila je Teodora.

- U razgovoru sa Pečenicom u pabu kad te je pitao da li ćeš da se pomiriš sa Bebicom rekla si da se nikad ne bi pomirila, ali da ti je normalo jer to govore jer si se do sad mirila - dodao je voditelj.

- Svako može da kaže da mu dajem lažnu nadu, ali on treba da kaže da nije jer mu kažem da ću pričati sa njim ako on to ne vidi kao lažnu nadu. Nikad nije bilo duže da nismo zajedno, videćete za osam meseci da je definitivno kraj - nastavila je ona.

- Šta će dalje da se dešava između Filipa i tebe i da li ti je žao pošto se ovako prekinulo?

- Mislim da je ovo bilo nasilno prekidanje, ali da se to nije desilo možda bismo za četiri dana stvarno prekinuli, a možda i ne. Ne mogu ništa konkretno da kažem. Mislim da je to definitivno završeno - rekla je Teodora.

Autor: A. Nikolić