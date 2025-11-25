AKTUELNO

Žestoko: Milan Milošević saopštio rezultate ankete, bivši partneri se žestoko isporozivali! (VIDEO)

Bez kočnica!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" saopštio je rezultate ankete za osobe koje najmanje brinu o osećanjima drugih.

Treće mesto zauzela je Teodora Delić.

- Ja sam je navela na ovoj anketi u odnosu prema Bebici. Dve godine su zajedno, ponizila ga je na najgori mogući način i postupak koji je uradila je bezosećajan - rekla je Maja Marinković.

- Očekivano mi je da budem na ovoj anketi. Ja da sam marila za tuđa osećanja verovatno bih zapostavila svoje i onda ni to ne bi bilo ispravno, a narod će da osudi šta god da uradiš. Ako misle da jesam jesam, ali prema Nenadu, ali prema svojim roditeljima i sebi nisam - pričala je Teodora.

Drugo mesto zauzela je Anita Stanojlović.

- Možda iz situacija prema meni. Povredila me je jer nije stala uz mene, nije me pitala ni kako sam, u budžetu je sa Asminom koji me najstrašnije psuje. Rekla mi je me niko nije terao da je branim i da je boli k*rac. Ne pravim greške kao sa Aneli i ne svađam se sa bivšim prijateljima, ali je ona pokazala ko je i šta je - govorio je Uroš.

- Velikim delom jeste zbog mene na drugom mestu. Kad je naš sukob ovde izbio ljudi su vratili šta se deavalo napolju, ja sam pokušavao 10 meseci da vodim svoj život i nisam uspeo. Mislim da je uticalo i pucanje prijateljstva sa Urošem. Generalno je takva kad se posvađa sa nekim da ide do kraja i spremna je da gazi - dodao je Anđelo.

- Uroš nema veze sa ovim i on ne može da utiče na gledaoce, može samo Anđelo. Kad sam besna i ljuta spremna sam da gazim i tad sam spremna na sve najgore. Umem da budem dobra, umem da budem najgora, zavisi ko šta izazove - rekla je Anita.

Prvo mesto zauzeo je Luka Vujović.

- Potpuno se slažem sa gledaocima da je to živa istina. Nije mario za moja osećanja kad je ušao ovde, kad sam ga ispratila, a on je ovde flertovao. Mirio se sa mnom i obeavao je da ćemo da se držimo jedno drugog. Ja sam večeras plakala, a on je odmah otrčao kod Anite. Ona reakcija kad je molio tatu za poklone. Generalno ne mari za moja osećanja - govorila je Aneli.

- Nisam mario prema svom detetu, kad je govorila da sam fićfirić i da žena ne sme da vređa muškarca. Može ona da priča sa Anđelom, a mogu i ja sa Anitom i da dokažem da nema ništa. Ona je uradila pametno sa Anđelom i niko više ne može da povezuje - dodao je Luka.

