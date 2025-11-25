AKTUELNO

Zadruga

Menjam ploču i brinuću samo o sebi: Đukić rešio da više ne mari za osećanja drugih jer je do sada bio glup! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Od sutra se sve menja!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević saopštio je takmičarima rezultate ankete za učesnike koji brinu o osećanjima drugih, pa čak i na svoju štetu.

- Na trećem mestu nalazi se Filip Đukić - saopštio je voditelj.

pročitajte još

Odsvirao kraj: Terza rešio da Mini okrene leđa kad joj je najpotrebniji, ona umalo završila u suzama! (VIDEO)

- Ovo nije baš dobro i nije za pohvalu u današnje vreme. Vidimo šta se dešava i ovde i napolju, ali ja sam sebi živ primer u prošla četiri rijalitija kada nisam sebe stavljao na prvo mesto i p*pušio sam k*tu. Zato sada menjam ploču i brinuću samo o sebi - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Na drugom mestu nalazi se Anita - rekao je Milan.

pročitajte još

Aneli otvorila sve karte o odnosu sa Alibabom: Iskreno priznala kako se oseća dok provodi vreme sa njim, ovo niko nije očekivao da čuje! (VIDEO)

- Bitna je reakcija naroda, nikada neće biti imuni na mene. Smatram da imam i dobrih i loših vrlina kao i svaki čovek, ali nadam se da ću ubuduće samo dobro pokazati - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ubedljivo prvo mesto odneo je Anđelo Ranković - rekao je Milan.

pročitajte još

Lukao ukrao patike iz magacina? Šok nad šokovima! Aneli razvezala jezik i raskrinkala ga do srži, on ključa kao ekspres lonac! (VIDEO)

- Naravno da se smejem kad je ovo nešto najlepše kad si na pozitivnoj na anketi. Filip je u pravu da su dobar i glup dva brata, ali uvek se to nadoknadi i namesti kako treba - rekao je Anđelo.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

SAD JE SVE JASNO! Teodora ukanalila Anitu maksimalno, pa pokazala svoju naklonost ka Filipu! Đukić zablistao od sreće (VIDEO)

Domaći

NOĆ KOJA JE RASKRINKALA MNOGE! Miona na stubu srama jer je LJUBOMORISALA na odnos Maje i Stanislava! Anita ne menja STAV prema Anđelu, a onda je Marin

Zadruga

Pobeći će glavom bez obzira: Miljana sigurna da Đukića više ne zanima preljubnica Teodora jer ne želi da se zamera Bebici! (VIDEO)

Domaći

OVO JE NACIJA ČEKALA! Od večeras više ništa nije isto, na Pinku uskoro kreće VANREDNO UBACIVANJE, a odmah nakon toga slede Pitanja novinara

Zadruga

Miljana otpisala Ivana za sva vremena: Zaklela se u celu porodicu da do kraja života neće sa njim progovoriti ni reč, njegove reakcija šokirala sve! (

Domaći

ISPLIVAVAJU DOKAZI: Pink.rs u posednu NOVE ŠOK prepiske, Matora okrenula ploču prema Stefaninoj mami, a OVO JE PRIZNANJE DA JE ZAKLJUČALA bivšu vereni