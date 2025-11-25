Menjam ploču i brinuću samo o sebi: Đukić rešio da više ne mari za osećanja drugih jer je do sada bio glup! (VIDEO)

Od sutra se sve menja!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević saopštio je takmičarima rezultate ankete za učesnike koji brinu o osećanjima drugih, pa čak i na svoju štetu.

- Na trećem mestu nalazi se Filip Đukić - saopštio je voditelj.

- Ovo nije baš dobro i nije za pohvalu u današnje vreme. Vidimo šta se dešava i ovde i napolju, ali ja sam sebi živ primer u prošla četiri rijalitija kada nisam sebe stavljao na prvo mesto i p*pušio sam k*tu. Zato sada menjam ploču i brinuću samo o sebi - rekao je Filip.

- Na drugom mestu nalazi se Anita - rekao je Milan.

- Bitna je reakcija naroda, nikada neće biti imuni na mene. Smatram da imam i dobrih i loših vrlina kao i svaki čovek, ali nadam se da ću ubuduće samo dobro pokazati - rekla je Anita.

- Ubedljivo prvo mesto odneo je Anđelo Ranković - rekao je Milan.

- Naravno da se smejem kad je ovo nešto najlepše kad si na pozitivnoj na anketi. Filip je u pravu da su dobar i glup dva brata, ali uvek se to nadoknadi i namesti kako treba - rekao je Anđelo.

Autor: N.Panić