UČESNICI IZREŠETALI LUKU, ON NE ZNA ŠTA GA JE SNAŠLO! Anita mu ponudila svoje društvo: Želim da ga upoznam! (VIDEO)

Primiće ga pod svoje okrilje.

Maja Marinković započela je današnju Igru istine i upitala Luku Vujovića da li je razgovarao sa Aneli Ahmić.

Luka se pravdao da nije flertovao sa Anitom, ali da nije uspeo ni da spusti loptu sa Anitom.

- Sad si rekao da imaš želju da sedneš iz inate sa Anitom, ona sa Anđelom priča od samog početka, nikad nije ni prestala - rekao je Ivan.

- Došao sam u situaciju da sa ljudima sa kojima sam dobar ne mogu da sedim sa njima jer Aneli sedi sa njima, to su Matora, Dragana, Ivan. Ja ne smem sa ovim, ne mogu sa onim, ne smem sa ovim - bio je besan Luka.

- Je l' imaš želju da upoznaš Anitu ili sediš sa njom zbog Aneli, zbog mene - pitao je Anđelo.

- Što si seo pored nje ako nećeš da vas povezuju - pitala ga je Jakšićka.

- Želim da upoznam dečka, da se družimo da pričamo, kao i svakog u kući - rekla je Anita.

Autor: R.L.