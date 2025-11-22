Cava i klasična p*čketina: Anita brutalnim prozivkama unakazila Luku, pa mu dala korpu za sva vremena! (VIDEO)

Šutnula ga!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je s Anitom Stanojlović o njenom odnosu s Lukom Vujovićem.

- Rekla si da Luku puštaš, ali da ćeš u nekom trenutku sve reći. Šta sve to kriješ o vašem odnosu i svemu što Aneli ne zna? - upitao je Darko.

- Ja sam tebi rekla kako stvari stoje u nedelju na intervju, ali su se u ponedeljak i utorak dogodile neke peckalice i situacije, ali Bože moj. Više me ne zanima manipulator i lažov, sinoć sam odlučila da mi takav manipulator ne treba u okruženju - rekla je Anita.

- Je l' Aneli nije luda kada govori o vašem flertu? - upitao je Darko.

- Nije luda, ima intuiciju i vidi šta radi - rekla je Anita.

- Priznala si na radiju da je Luka, kako si rekla, cava, jer flertuje sa tobom kad Aneli ne gleda. Kako onda može tako da poriče i laže, na šta je sve spreman onda? - upitao je Darko.

- Baš zato što je cava, ne sme da kaže ovde i sme da radi samo iza Anelinih leđa. Teška cava, nije ni m od muškarca i ljudi će sve videti vremenom. On ne prestaje da me gleda, danas su mi svi preneli da me gledao - rekla je Anita.

- Koji, ajde kaži? - upitao je Darko.

- Nemoj ti mene da vičeš, nebitno ko je rekao - rekla je Anita.

- Koliko su ovi ljudi bolesni, ova devojka treba da se leči - rekao je Luka.

- Kako komentarišeš to što Aneli za tebe priča da si blam, da si nebitna, da si k*rvetina, da se od stare slave ne živi da te se stidi svaki tvoj bivši? - upitao je Darko.

- Ima pravo da priča šta hoće, a ja sam prva pobednica Elite i to će uvek ostati u medijima - rekla je Anita.

- Ja sam namerno njoj rekla da te ne gleda, a ti si gledao sve vreme u nju - rekla je Mina.

- Njemu su povređeni sujeta i ego zato što je odj*ban. Mnoge stvari sam videla napolju, a sada kad sam osetila na svojoj koži neke stvari onda verujem u sve to - rekla je Anita.

- Ti si jedna p*čka i ne smeš ništa realno da kažeš. Gledaš u nju sve vreme, ona jako dobro zna koliko joj govorim da neke stvari ne treba da radi, ali ja ne mogu da je sprečim kad joj ti daješ povoda - rekla je Mina.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić