VI STE BLAMOVI, ON TI TRAŽI SAVETE! Učesnici urnisali novopečene prijatelje Luku i Alibabu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Sledeće pitanje Anđelo Ranković postavio je Luki Vujoviću na "Igri istine".

- Seo si pored Anite da te ne bi povezivali sa njom, ne razumem koja je razlika da li sediš da te ne povezuju ili da ne sediš pored nje, a da te povezuju -

Foto: TV Pink Printscreen

- Seo sam sa njom pred petoro ljudi, ne želim temu, nisam otišao da šetam nasamo - pravdao se Luka.

Vujović je zatim pitanje uputio svom novopečenom prijatelju Asminu Durdžiću.

- Kako vidiš ovu situaciju, juče me Aneli isponižavala i ovo kad je govorila za Anitu ničeg nije bilo - pitao je Luka.

- Vi ste slični, bitniji vam je ego nego da ste iskreni, sramota vas je da kažete da se volite, tu ste slični. Ja nisam video da Anitu gledaš u ljubavnom smislu. Anita se nameće u ovu priču sa Aneli i Lukom, stvarno si blam. Ako meni veruješ da sam zaljubljen u tebe, onda stvarno, toliko se blamiraš ove sezone - naveo je Durdžić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si nebitan, uključi malo mozak i zapitaj se gde si pogrešio - rekla je Anita.

- Vi ste blamovi, on tebi traže savete, blam ste - rekao je Terza Asminu i Luki.

Autor: R.L.

