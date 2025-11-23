Popularna si po koferima i abortusima: Stanić demolirao Aneli i Alibabu u paketu, Sara vratila Durdžiću milo za drago (VIDEO)

Haos!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Urošu Staniću, kako bi izneo svoju nominaciju.

- Pomirenje s Asminom si dotakla dno i trenutno plivaš u septičkoj jami. Pogazila si sebe, pokazala si da ti porodica nije svetinja. Zarad malo Asminove pažnje, pogazila si sve. Normalno je da spustite malo loptu zbog Nore, ali da se vi toliko smejete i ispitkujete to nije normalno. Smatram da vas boli d*pe i da ste došli ovde zbog malo medijske prašine. Mogli ste napolju kao dve trezvene osobe da rešite neke stvari, u ljubavnim odnosima periodično voliš muškarce. Danas si rekla da ti je najbitnija nominacija Anđela Rankovića, tako da sve je jasno. Katastrofa čime se ponosiš, po čemu si popularna?! Po koferima, po narkoticima, po blamu i po abortusima...Asmin je jedno veliko zlo, vređa me najstrašnije, retko ko ga je osudio, ne znam da nekom drugom izgovara nešto ovako kako bi reagovali?! Udara na bolest moje majke, danas je rekao da je mene moja sestra rodila, od lomljenja kofera, do svega. On je jedan preletač koji nema stav ni karakter. Pokazao je da ne poštuje Staniju Dobrojević, pokazao je da ima želudac da flertuje sa Stanijinom drugaricom, Majom Marinković. On je jedna svinja debela. Šaljem Asmina, ostavljam Aneli - rekao je Stanić.

- Aneli, za tebe mislim da si fatalna žena, to niko ne može da ti ospori. Imaš taj neki poseban iks faktor, mislim da si hrabra pre svega, borbena si. Meni je tvoj odnos sa Asminom mi je okej, došli ste da bi raspravili oko ćerkice, to treba tako i da ostane. Kada sam ja bila u mojoj iks fazi i plakala onoliko, ti si mi jedina prišla. Ja to pamtim, te stvari, meni sitnice mnogo znači. Među jedinima si koja me ovde nije uvredila, to mnogo poštujem. Tu sam više na Lukinoj strani, ali ste tu vas dvoje, pa ću da vas komentarišem. Mogu sve najlepše o tebi da kažem i to je to. Što se tiče Asmina, tebe sam prvi put videla za Novu godinu zajedno sa Stanijom, tada ste mi izgledali srećno i top ste par. Naš odnos ovde, u početku mi se nije dopalo to što si me vređao. Ja oprostim svima sve, ali nisam taj tip da povredim i uvredim neku osobu, da uzvratim, ali sam ti zamerila što si pričao da sam nimf*manka i da sam za psihijatriju. Šaljem Asmina, ostavljam Aneli - rekla je Sara.

Autor: Nikola Žugić