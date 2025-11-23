Klasična bauštelčina primitivna: Teodora pokušala da vrati Asminu milo za drago, Sofija dala svoj sud o njemu i Aneli (VIDEO)

Haos!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mini Vrbaški, kako bi iznela svoje mišljenje i nominaciju.

- Što se tiče ovo dvoje, mladih ljudi. Ti si jedna bauštelčina (smeh). Pričaću prvo o Aneli, nemam lepo mišljenje, neću da se vraćam nazad sada i da ulazim u to oko Nore i Noe, ovde nisu deca, treba da pričamo o odnosu kakvi su naši sa njima. Sa Aneli sam imala najveće uvrede ovde, rekla sam i Asminu malo pre da ću da pokušam da je ne vređam ako ona mene prva ne uvredim. Najviše je šaljem u izolaciju zbog onoga što je rekla za moju mamu. Asmin je neko ko je od prvog dana sa mnom na super relaciji, mnogo sam ga zgotivila, prirastao mi je srcu. Često imamo rasprave i svađe, malo malo, pa ga iznad*vavam. Ne volim njegovo ponašanje i rečnik prema devojkama. Za mene jesi u nekim situacijama kvaran, inteligentan, namazan - rekla je Mina.

- Što se mene tiče, nemam ni za jedno ni za drugo lepo mišljenje. Sa Aneli imam sukob od prošle sezone, kada me je uvredila, nisam to očekivala. Primetila sam iskrenost kod tebe, drhtala ti je vilica. Kada bih uporedila tvoje reakcije i Asminove reakcije, mislim da si u nekim situacijama dosta, dosta iskrenija od njega. Što se tiče Asmina, on je neko ko ovde okreće kako koga hoće, slušam kako ga hvale ljudi kojima je govorio da su ku*ve. Ti si meni kul, ozbiljan frajer, mislim, ti bi to voleo da čuješ. Ti si bio odlična krmača, kako možeš ti nečiji izgled da komentarišeš. Jako si primitivan, s obzirom da se pozivaš na fizički izgled. Ti si za mene onaj pravi bauštelac, bauštelčina klasična koji je malo dotakao zvezde i sad misli da je Bogom dan. Ja ne poznajem Staniju, ali koliko su pričali o njoj, mislim da te je tek sad upoznala i zahvaljuje se Bogu što te je poslala ovde videla je tvoje pravo lice. Šaljem Asmina, ostavljam Aneli - rekla je Teodora.

- Pljuvala sam te Asmine spolja, morala sam da vratim, sada smo jedan-jedan. Mišljenje o tebi imam kakvo sam imala spolja, mislim da si jako inteligentan, namazan. Što se tiče situacije vezane za Situ i tu priču, tu ti verujem, bila sam spolja i gledala sam sve. Vidim da te komentarišu da si loš, ne mislim to, koliko ti dozvoljavaju, to je njihov problem. Zašto sa mnom nemaš to da me maziš, da me hvataš?! Tačno znaš kome možeš kako da se obratiš...Što se tiče Aneli, imali smo milion nekih svađa, ali nekako na kraju krajeva, uvek se nasmejemo i pričamo. U ovoj situaciji Nerio, Hana, Sita, ja mislim da ti ne bi trebalo da se mešaš i treba da gledaš svoja posla. Nijednom nisam postavila pitanje bezveze, dosadili ste i Bogu i narodu. Više puta kada sam te komentarisala, imaš ti tu neku potrebu da me napadneš i pre nego što nešto izgovorim. Prošle sezone si imala lošu procenu, napadala si me zbog Milice i te situacije, ne mislim da vidiš neko zlo. Šaljem Aneli, ostavljam Asmina - rekla je Sofija.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić