Stanija i ja smo vodili ratove... Zorica spustila loptu sa Alibabom, pa mu vratila milo za drago (VIDEO)

Šok!

Milosava Pravilović naredna je nominovala.

- Ja ne mogu Aneli da ne volim i da budem protiv nje. Po meni je da će se njih dvoje pomiriti, ja iz svog iskustva, sa bivšim mužem se nikada nisam pomirila, ali smo u dobrim odnosima. Nema ništa od tog isteravanja. Što se tiče Asmina, nismo nikada imali problem, mi se lepo slažemo, ne kontriramo. On je iskren, to što se on šali i zeza, ima jako dobru dušu. Šaljem Asmina, ostavljam Aneli - rekla je Milosava.

- Ovo dvoje ljudi, staviću ih u paket, toliko su različiti, a zapravo su jako slični. Asmin i ja smo imali pre dve godine, vezano za Staniju, ja nisam pratila sedmicu i osmicu, ali sam zakačila susret Stanije i Aneli. Stanija i ja smo vodili ratove ovde i ja sam prokomentarisala, ne sećam se, ali tvrdim da ništa nije bilo ružno mnogo, on je meni odgovorio, ali sam se nasmejala i tako ja saznajem prvi put za Alibabu. Ja vidim šta čovek radi, on je takva baraba, on je toliko namazan, on ovde koga hoće i sa kim hoće može da radi sve. Ne bih rekla da su svi ljudi glupi, čast izuzecima, ali može zaista da manipuliše. On ide iz krajnosti u krajnost, gde može, čačne, zna da bude monstruozan. Oni su se lepo okupili, dogovorili, ali dobro, izborih se ja nekako. Šaljem Asmina, ostavljam Aneli - rekla je Zorica.

Autor: Nikola Žugić