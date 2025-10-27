AKTUELNO

Zadruga

Vraća milo za drago! Milan osvetio Luku preko Asmina, pa odmah i Karića preko Kačavende (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Milan Stojičković započeo je raspodelu budžeta, te je tako prvi mali budžet dao Asminu Durdžiću.

- Mnogo vas nema osnovnu kulturu i bonton, verujem da ćete naučiti. Što se tiče mene, prvih 3.000 dinara će dobiti onaj ko je meni dao 3.000 dinara, jer mislim da nisam ništa manje vredniji od drugih. Prvo ću da krenem od Asmina, tri hiljade za njega. Ne poznajem ga, prema meni si bio korektan što sam mogao da vidim, imaš neke sličnosti kao i ja. Temperamentan si! Smatram da niko ovde ne treba da ti priča šta treba da radiš. Imam jednu zamerku, kada mi neko kaže da je uspešan u životu i da je poslovan čovek, mislim da nekada treba da taj fitilj koji imaš, da ne dozvoliš da te iko isprovocira - reakao je Milan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Drugi mali budžet, ide Mileni. Stojim od prvog dana pri onome što mislim, sve što pričam, pričam ljudima u lice...Što se tiče tebe Milena, rekao sam ti na početku da mi se nije svidelo, kada smo bili na lekarskom pregledu, ušli smo, svi smo čekali red, ti si ušla preko reda. To mi se nije svidelo. Kada sam ušao ovde, pružio sam ruku, video sam da nisi htela da pružiš, okrenuo sam se i otišao sam. Za svoje godine jako lepo izgledaš, lepo se oblačiš, nemamo komunikaciju i ne družimo se - rekao je Milan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Uroše, mali budžet. Nismo lepo krenuli kada sam došao. Lično protiv tebe nemam ništa, ti si to što jesi, imaš pravo da budeš to što želiš da budeš. Mogu da se posvađam sa svakim, da izvređam čoveka neću zbog sebe i svoje porodice, jer su me kulturno odgajili - rekao je Milan.

- Ovako se ponaša odbijeni muškarac, slomio sam mu srce - rekao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

