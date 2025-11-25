ONA NIJE KRPA! Filipa ne zanima Anitino muvanje sa Lukom, učesnici skočili na njega! (VIDEO)

Ovaj odgovor se nikome nije svideo.
Anđelo Ranković ponovo je postavio pitanje Aneli Ahmić na današnjoj Igri istine.
- Pitanje za Aneli, koliki je period naše opklade da ćeš se pomiriti sa Lukom - pitao je Ranković.
- Mislim da smo se kladili zauvek - rekla je Aneli.
- Ako se pomirite, ako pobedim, praviš ovde ručak - rekao je Anđelo.
- Zamisli bolesti, pomirimo se, ona tebi sprema ručak - dobacio je Luka.
- Da li tebi smetaju Lukini postupci s obzirom da si bio intiman sa Anitom - pitala je Aneli Filipa.
- Pa ne smeta mi iskreno. Nije ona krpa da se dodajemo s njom bez njenog odobravanja - rekao je Filip, a učesnici su ga osudili.
Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.
Autor: R.L.