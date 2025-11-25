AKTUELNO

Zadruga

ONA NIJE KRPA! Filipa ne zanima Anitino muvanje sa Lukom, učesnici skočili na njega! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovaj odgovor se nikome nije svideo.

Anđelo Ranković ponovo je postavio pitanje Aneli Ahmić na današnjoj Igri istine.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pitanje za Aneli, koliki je period naše opklade da ćeš se pomiriti sa Lukom - pitao je Ranković.

- Mislim da smo se kladili zauvek - rekla je Aneli.

- Ako se pomirite, ako pobedim, praviš ovde ručak - rekao je Anđelo.

- Zamisli bolesti, pomirimo se, ona tebi sprema ručak - dobacio je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li tebi smetaju Lukini postupci s obzirom da si bio intiman sa Anitom - pitala je Aneli Filipa.

- Pa ne smeta mi iskreno. Nije ona krpa da se dodajemo s njom bez njenog odobravanja - rekao je Filip, a učesnici su ga osudili.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

