Pokušava da se opere od etikete utorak devojke? Anita ubeđuje Đukića da nije bio pijan kad je završio s njom! (VIDEO)

Radi punom parom!
Filip Đukić i Anita Stanojlović ćaskali su u dvorištu, kada joj je on priznao da više neće toliko piti i davati gas, a ona je iskoristila ovu priliku da se opere od etikete utorak devojke i ubedi ga da je bio trezan dok je spavao s njom.
- Bolje da odmoriš jedan utorak - rekla je Anita.
- Šta jedan bre? Da se blamiram tu, a imam četrdeset godina - rekao je Filip.
- Sad si se setio? Pio si svaku žurku, ali si trezan bio onu kad sam ja došla - rekla je Anita.
- Prošlu žurku sam bio pijan, ali sam znao gde sam i šta sam - rekao je Filip.
- Ti si najtrezniji bio u utorak kad sam ja došla - rekla je Anita.
Detaljnije pogledajte klikom OVDE.
Autor: N.Panić