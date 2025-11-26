Pokušava da se opere od etikete utorak devojke? Anita ubeđuje Đukića da nije bio pijan kad je završio s njom! (VIDEO)

Radi punom parom!

Filip Đukić i Anita Stanojlović ćaskali su u dvorištu, kada joj je on priznao da više neće toliko piti i davati gas, a ona je iskoristila ovu priliku da se opere od etikete utorak devojke i ubedi ga da je bio trezan dok je spavao s njom.

- Bolje da odmoriš jedan utorak - rekla je Anita.

- Šta jedan bre? Da se blamiram tu, a imam četrdeset godina - rekao je Filip.

- Sad si se setio? Pio si svaku žurku, ali si trezan bio onu kad sam ja došla - rekla je Anita.

- Prošlu žurku sam bio pijan, ali sam znao gde sam i šta sam - rekao je Filip.

- Ti si najtrezniji bio u utorak kad sam ja došla - rekla je Anita.

Autor: N.Panić