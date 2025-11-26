AKTUELNO

Zadruga

Pokušava da se opere od etikete utorak devojke? Anita ubeđuje Đukića da nije bio pijan kad je završio s njom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Radi punom parom!

Filip Đukić i Anita Stanojlović ćaskali su u dvorištu, kada joj je on priznao da više neće toliko piti i davati gas, a ona je iskoristila ovu priliku da se opere od etikete utorak devojke i ubedi ga da je bio trezan dok je spavao s njom.

- Bolje da odmoriš jedan utorak - rekla je Anita.

pročitajte još

Zagrantovano dobar provod: Milica Jokić i Peca Petaković stigli u Elitu, hitovima odmah usijali atmosferu! (VIDEO)

- Šta jedan bre? Da se blamiram tu, a imam četrdeset godina - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sad si se setio? Pio si svaku žurku, ali si trezan bio onu kad sam ja došla - rekla je Anita.

- Prošlu žurku sam bio pijan, ali sam znao gde sam i šta sam - rekao je Filip.

pročitajte još

Ovog utorka su ranije počeli: Maja i Filip gube kočnice, kako li će završiti ovu noć? (VIDEO)

- Ti si najtrezniji bio u utorak kad sam ja došla - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Sve gori u izolaciji: Alibabi i Aneli totalno popustile kočnice, on je prebacio preko ramena i uzeo pod svoje! (VIDEO)

Detaljnije pogledajte klikom OVDE.

Autor: N.Panić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Đukić ubacio u petu brzinu: Anitini vreli uzdasi odzvanjaju izolacijom, sve puca od žestoke akcije! (VIDEO)

Zadruga

Spremanje za letnju sezonu: Matora se u sitne sate bacila na ozbiljan trening, rešila da skocka liniju! (VIDEO)

Zadruga

Teške reči pale u zaborav: Uroš postao glavni potrčko Maje Marinković! (VIDEO)

Farma

BACILI SE NA ZADATAK: Evo ko se osmelio u šišanju ovaca (VIDEO)

Farmeri

VRAĆA IMANJE NA STABILNE NOGE: Evo kako izgleda Kristijanovo ponovno gazdovanje (VIDEO)

Domaći

'NE ODBIJAM BAKŠIŠ, TO JE ČAST' Sanja Vučić kida na nastupima, a cifre kojima barata su NESTVARNE! Evo i kako i sa kim deli novac!