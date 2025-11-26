Haos u kazinu: Aneli napala Luku, Alibaba im pomaže da pronađu zajednički jezik! (VIDEO)

Drama!

Aneli Ahmić napala je Luku Vujoviću jer je čula da je obećao pivo Mini Vrbaški i Aniti Stanojlović, a Asmin Durdžić pokušavao je da im pomogne da spuste loptu, ali mu to nije pošlo za rukom.

- Ne pričaš lepo - odbrusila je Aneli.

- Pitala me je Mina da li imam pivo, ja sam rekao da ću da joj dam ako budem imao. Ja sam sam sedeo u ćošku, a gde si ti? - govorio je Luka.

- Sedim - rekla je ona.

- A ja sam bio sam - poručio je Vujović.

- Zaj*bavaš momka, a on ništa ne radi. Više volim da imaš ovakvog momka, nego narkomana i kockara. On ništa ne radi. Je l' znaš zašto nije na žurki? Neće sebe da dovodi u situacije - govorio je Asmin.

- Ajde odj*bi, pali tamo - rekla je Aneli.

Autor: A. Nikolić