Haos ne prestaje: Aneli baca stvari na sve strane, Luka ne može da je obuzda! (VIDEO)

Karambol u pabu!

Aneli Ahmić i Luka Vujović ponovo su žestoko zaratili, a ona je urlala i pretila da će mu razbacati sve stvari.

- Vrati se po mene - rekao je Luka.

- Nisam ti ja sluškinja, ajde da vidimo kome ćeš to. Hoćeš stvari da ti pobacam? - urlala je Aneli, a onda krenula da baca stvari po pabu.

- Šta radiš to? - pitao je Luka.

- Kome ti govoriš da se vrati? Dosta je toga, maksni se od mene - odbrusila je ona.

- Evo normlano, da li možeš da mi pomogneš da namestim stvari - pričao je Luka.

- Ja ne znam da slažem - dodala je Aneli.

- U našem domu si lepo slagala - rekao je Luka.

Autor: A. Nikolić