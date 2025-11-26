Haos ne prestaje: Aneli baca stvari na sve strane, Luka ne može da je obuzda! (VIDEO)

Karambol u pabu!
Aneli Ahmić i Luka Vujović ponovo su žestoko zaratili, a ona je urlala i pretila da će mu razbacati sve stvari.
- Vrati se po mene - rekao je Luka.
- Nisam ti ja sluškinja, ajde da vidimo kome ćeš to. Hoćeš stvari da ti pobacam? - urlala je Aneli, a onda krenula da baca stvari po pabu.
- Šta radiš to? - pitao je Luka.
- Kome ti govoriš da se vrati? Dosta je toga, maksni se od mene - odbrusila je ona.
- Evo normlano, da li možeš da mi pomogneš da namestim stvari - pričao je Luka.
- Ja ne znam da slažem - dodala je Aneli.
- U našem domu si lepo slagala - rekao je Luka.
Autor: A. Nikolić