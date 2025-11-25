Haos ne prestaje: Luka skočio u Haninu zaštitu, Aneli ne prestaje da je urniše! (VIDEO)

Tenzično u Beloj kući!

Na samom početku emisije "Pretres nedelje" voditelj Milan Milošević pokrenuo je temu o odnosu takmičara prema Neriu Ružanjiju i Hani Duvnjak.

- Vi ste osudili 30% Situ, a prebacili su na Neria koji nije kriv ništa. Trebala je da se osudi majka od Hane koja ju je ostavila, ti si Hana meni žrtva jer si imala loše odrastanje i na tebe nije bilo uticaja. Po svemu sudeći Hana nije dobila dovoljno ljubavi i pažnje, a sad se prebacuje lopta na Neria - govorio je Luka Vujović.

- Mi se svi znamo, komšije smo. Bila je specifična stvar da je moja majka radila u kaficu, Sita je bila na pozivu sa Jasnom i zvala ju je da dođe kući, a ona je rekla: "Baš me briga, imam ja svoj život" i poklopila joj je slušalicu. Moja mama je nju pitala koliko nije bila kod kuće, ona je rekla da nije bila dva dana, a Nerio je tad imao dve godine. Ona je njega u šestom razredu ispisala iz škole, a kad se vratio u Dubrovnik morao je da ponavlja ceo razred - rekla je Hana.

- Da li ti misliš da si imala bolje odrastanje? Treba da kažeš šta si ti proživela - rekao je Luka.

- Tvoja draga mi nije dala da dođem do reči - dodala je Hana.

- Tebe treba više da sažaljevaju - poručio je Vujović.

- Treba da je sažaljevaju jer ju je otac ostavio - umešao se Janjuš.

- Moja familija nije bila bajna, ni moj život, kao što nije ni Neriu. On nije imao nikoga, ja sam imala. Ja sam uvek imala ljubav od nekoga - rekla je Hana.

- Nisi, samo od alkoholičara - dodala je Aneli.

Autor: A. Nikolić