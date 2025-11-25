AKTUELNO

Zadruga

Haos ne prestaje: Luka skočio u Haninu zaštitu, Aneli ne prestaje da je urniše! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Tenzično u Beloj kući!

Na samom početku emisije "Pretres nedelje" voditelj Milan Milošević pokrenuo je temu o odnosu takmičara prema Neriu Ružanjiju i Hani Duvnjak.

- Vi ste osudili 30% Situ, a prebacili su na Neria koji nije kriv ništa. Trebala je da se osudi majka od Hane koja ju je ostavila, ti si Hana meni žrtva jer si imala loše odrastanje i na tebe nije bilo uticaja. Po svemu sudeći Hana nije dobila dovoljno ljubavi i pažnje, a sad se prebacuje lopta na Neria - govorio je Luka Vujović.

pročitajte još

Mrš, izdajice porodice: Aneli pala roletna i iz petnih žila zaurlala na Neria, Kačavenda osula rafalnu paljbu po njoj i Siti! (VIDEO)

- Mi se svi znamo, komšije smo. Bila je specifična stvar da je moja majka radila u kaficu, Sita je bila na pozivu sa Jasnom i zvala ju je da dođe kući, a ona je rekla: "Baš me briga, imam ja svoj život" i poklopila joj je slušalicu. Moja mama je nju pitala koliko nije bila kod kuće, ona je rekla da nije bila dva dana, a Nerio je tad imao dve godine. Ona je njega u šestom razredu ispisala iz škole, a kad se vratio u Dubrovnik morao je da ponavlja ceo razred - rekla je Hana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li ti misliš da si imala bolje odrastanje? Treba da kažeš šta si ti proživela - rekao je Luka.

pročitajte još

Opšti haos u Beloj kući: Hana na meti žestokih napada, Maja i Bebica skočili da brane Neria i nju! (VIDEO)

- Tvoja draga mi nije dala da dođem do reči - dodala je Hana.

- Tebe treba više da sažaljevaju - poručio je Vujović.

- Treba da je sažaljevaju jer ju je otac ostavio - umešao se Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Moja familija nije bila bajna, ni moj život, kao što nije ni Neriu. On nije imao nikoga, ja sam imala. Ja sam uvek imala ljubav od nekoga - rekla je Hana.

pročitajte još

Žestoki rat tetke i sestrića! Aneli i Nerio totalno zaratili na krv i nož, umešao Alibaba i nastao haos! (VIDEO)

- Nisi, samo od alkoholičara - dodala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Haos ne prestaje: Žestok udar na Aneli, Slađu i Uroša, brzinom svetlosti skupljaju glasove za najlošije prijatelje! (VIDEO)

Zadruga

Žestoko u Eliti: Terza raskrinkao Daču, Peja stao u Gastozovu zaštitu i udario na Munju i Terzu! (VIDEO)

Zadruga

Ne može da se obuzda: Mrvica divlja po spavaćoj sobi, ne prestaje da urniše Andreja! (VIDEO)

Zadruga

Haos u emisiji: Rajačić zajedničkim snagama sa Enom udario na Jelenu, pa je urnisao zbog ljubomornih scena (VIDEO)

Zadruga

Kipti od besa: Luka razvezao jezik o Kačavendi, pa se žestokim rečima obratio Sandri! (VIDEO)

Domaći

'STRAHUJEM DA ĆEMO...' Janjuš opaskom izbacio Aneli iz takta, ona ga optužila da je PONIŽAVA, on se osvrnuo na njihove čarke u vezi, pa joj stavio do