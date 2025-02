Kipti od besa: Luka razvezao jezik o Kačavendi, pa se žestokim rečima obratio Sandri! (VIDEO)

Tenzično u Beloj kući!

U toku su nominacije u kući Odabranih, takmičari su jedan po jedan iznosili mišljenje o cimeru kojem žele da vide leđa.

- Milena je spletkaroš koji je pokušao i mene da posvađa sa Enom. Ona sedi sa ljudima o kojima je sve najgore govorila, moram Anđelu da pomenem. To je uvlačenje zbog fanova. Ona je zbog Đedovića spustila loptu sa Jelenom i Aneli. Juče je rekla da je 100 puta rekla Sandri da ne ulazi sa mnom u vezu, a pre je pričala da je podržavala. Ona je kontradiktorna. Bavi se tuđim životima, a ne zna ništa o meni. Sad ću javno da kažem da od pola vas znam sve, a to nikad ne bih iskoristio. Ja sam 19 dana bio napolju i milion vaših hejtera slalo je meni, a ja to nikad ne bih koristio. Ja sam prošao sve i svašta u životu, imao dvojke, trojke i na kajem se ni za šta, a ona pametuje kao da je ne znam šta. Ako je odrasla na ulici, kako zamera ljudima? Odvratna jedna žena koja mi se ne dopada. Uzela mi je majku u usta, a rekao sa da to ne radi. Sandra, možeš da nastaviš da me vređaš, imala si izbor da ostanemo dobri, zajedno u krevetu i da kuvamo zajedno, a ti nastavi da budeš dobra sa Milenom. Želim ti sve najbolje - pričao je Luka.

- Ja ću da nominujem Džordi, svi znate razloge. Uhodila me je 20 dana i izgovarala najgore reči - bila je kratka Aleksandra.

- To će da bude Milena. Počela je da me vređa i da govori da sam debela. Iz ove situacija sa Lukom, ona vređa i njega. Kad god smo Luka i ja prisni negde ona je koristila da nas vređa. Mislim da je gajila simpatije prema Luki - rekla je Aneli.

Autor: A. Nikolić