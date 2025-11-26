Bez kriterijuma i stava, vozi: Maja poludela zbog Filipovog ponašanja, pa mu dala šut-kartu! (VIDEO)

Neće da bude jedna od utorak devojaka!

Maja Marinković odjavila je Filipa Đukića, nakon što je videla njegov poljubac sa Miljanom Kulić.

- Alkoholičaru, bez dodira - rekla je Maja.

- Šta je? - pitao je Filip.

- Prvo da ti kažem da si 40 godina sprcao u g*zicu, a ponašaš se kao da nisi normalan, bez karaktera, bez kriterijuma i bez stava. Vozi - govorila je Maja.

- Alkoholičaru, je l' dolaziš kod mene pošto ti treba alkohol? Je l' p*čko pijana? Sa mnom lepo razgovaraj, ja ti nisam one. Je l' te sramota tako kad se napiješ? Rekla sam ti da uvek možemo da igeamo na žurki, ali mene sa ovim tvojima nećeš porediti - govlorila je Maja.

- Šta sam ja uradio? - pitao je Đukić.

Autor: A. Nikolić