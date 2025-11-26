AKTUELNO

Zadruga

Bez kriterijuma i stava, vozi: Maja poludela zbog Filipovog ponašanja, pa mu dala šut-kartu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neće da bude jedna od utorak devojaka!

Maja Marinković odjavila je Filipa Đukića, nakon što je videla njegov poljubac sa Miljanom Kulić.

- Alkoholičaru, bez dodira - rekla je Maja.

- Šta je? - pitao je Filip.

pročitajte još

Vratio se na staro: Đukiću ponestalo utorak devojaka i obrnuo krug, Miljana Kulić bila je prva opcija! (VIDEO)

- Prvo da ti kažem da si 40 godina sprcao u g*zicu, a ponašaš se kao da nisi normalan, bez karaktera, bez kriterijuma i bez stava. Vozi - govorila je Maja.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Foto: TV Pink Printscreen

- Alkoholičaru, je l' dolaziš kod mene pošto ti treba alkohol? Je l' p*čko pijana? Sa mnom lepo razgovaraj, ja ti nisam one. Je l' te sramota tako kad se napiješ? Rekla sam ti da uvek možemo da igeamo na žurki, ali mene sa ovim tvojima nećeš porediti - govlorila je Maja.

pročitajte još

Nisam ti ja ove utorak devojke: Maja ponovo kljuca Đukiću mozak, on rešen da je zavede! (VIDEO)

- Šta sam ja uradio? - pitao je Đukić.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte OVDE!

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Na korak do poljupca! Sevaju varnice u kazinu između Đukića i Teodore, ona ne da da je poljubi (VIDEO)

Zadruga

Za mene nemoguće ne postoji: Alibaba otkrio da li se bacio u lov na Maju, ona mu na vreme spremila šut-kartu! (VIDEO)

Domaći

Zbog njega sam i došla: Anita svima dala do znanja da je ušla zbog Đukića, pa mu poletela u zagrljaj! (VIDEO)

Zadruga

Ponovo puče ljubav Teodore i Bebice: Ona izgorela zbog Aleks, pa mu dala šut-kartu! (VIDEO)

Zadruga

Novi dan, novo poniženje: Mini dosadila Terzina pažnja, pa mu ponovo dala šut-kartu! (VIDEO)

Zadruga

SRAMNO: Teodora napala Bebicu, nakon što mu je dala šut kartu zbog Đukića, prebacila mu što je ne brani od Maje Marinković (VIDEO)