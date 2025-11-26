AKTUELNO

DOPADAM SE ASMINU: Maja progovorila o odnosu sa Durdžićem, otkrila na kakvoj je ralaciji sa Filipom, pa žestoko oplela po Teodori i Bebici! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

Stavila sve karte na sto!

Naredna koja je došla u Rajski vrt, kako bi o trenutnim dešavanjima razgovarala sa Drvetom mudrosti, bila je Maja Marinković.

- Majo, kako si? - upitalo je Drvo.

- Dobro sam. Juče je bila žurka, sve u granicama normalne, ali ništa specijalno - rekla je Maja.

- Da čujem, šta se dešava sa Asminom, Filipom i Asminom? - upitala je

- Lukica je skroz izgubljen, o nemu ne bih mnogo. Što se tiče Filipa mi se družimo, a za Asmina mislim da mu se dopadam - kazala je Maja.

- Šta misliš o odnosu Bebice i Teodore? - upitalo je Drvo.

- Mislim da njen odnos sa Filipom nije kliknuo, iskreno, ali ona ima svoj određeni deo krivice. Ona je izvidila, Filip se ogradio od nje, a Bebica kao Bebica, bolesno voli, to je činjenica. Mislim da će se Teodora i Bebica pomiriti, oni su bez ikakvog karaktera. Mislim da Bebica treba mnogo više da poštuje sebe, jer i ako se vrati u taj odnos, samo će se vrteti u krug - rekla je Maja.

- Majo, šta kažeš za Aneli i Luku? - upitalo je Drvo.

- To je očigledno bolestan odnos. To je neka opsesija, nešto tu postoji. Za Luku smatram da ništa ne bi uradio kad je npr. Anita u pitanju. Voli da flertuje, da imam svoj performans i to je tako. Što se Aneli tiče, koketira sa Anđelom, oseća se tu svašta među njima. Drvo, to je ono kako ja vidim situaciju. Mislim da sam veoma jasna u svom stavu - kazala je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.  

