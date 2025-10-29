NEMAM EMOCIJE PREMA NJEMU: Mina otkrila da sumnja u Asminove namere prema njoj, pa progovorila o odnosu sa Terzom: NE ZNAM ŠTA OSEĆAM! (VIDEO)

Stavila sve karte na sto!

Mina Vrbaški došla je u Rajski vrt, kako bi razgovarala o aktuelnim temama u Beloj kući.

- Mina, kako si? - upitalo je Drvo.

- Dobro sam, Drvo - kazala je Mina.

- Šta ima novo? - upitalo je Drvo.

- Meni je krivo jer sam preplakala juče početak žurke, ali dobro. Krivo mi jer jer tokom moje svađe, moji stari prijatelji nisu skočili da me brane. Ono što me je tištilo noćas je to što sam i rekla. Sa Terzom mi je bilo fenomenalno, to sam i rekla Boginji. Nešto me privlači kod Terze, lepo mi je pored njega, prija mi. Još jedna me stvar muči, kada cela tema dođe na red. Bojim se Terzine reakcije, ne bih volela da se oseća da ga je neko ponizio. Sinoć me je malo ponelo, pa sam se ponovo ljubila sa njim, ali dobro - rekla je Mina.

- O čemu si pričala sa Asminom? - upitalo je Drvo.

- Mesec dana sam asve priče o našim razgovorima shvatala lično. Eto, šta tačno znači jedan od sto? U jednom momentu sam shvatala to kao da se meni neko dopada, a onda me on pita ''od jedan do sto, koliko si gladna?''. Ne znam šta mi misli, da li me gleda kao sestru i da me je zavoleo, ili sam ja u nekim momentima deo igre kao što je to bila Maja. Ne bih da me neko iskoristi, kao deo neke igre, iskreno. Nikada nisam imala problem da ustanem i kažem neke stvari. Da, prijalo mi je kad je tu, da pričamo, ali to nije isti odnos kao što je sa Terzom. Nemam ja emocije prema Asminu, da se razumemo - kazala je Mina.

- Šta osećaš prema Terzi? - upitalo je Drvo.

- Nemam emocije, ali da me nešto radi, kad je on u pitanju, da, postoji nešto. Ne želim da uđem u vezu sa njim, iskreno, ali se brine o meni veoma i volela bih da uradim neki tajni zadatak, kako bih mu spremila neko iznenađenje za rođendan, jer je uvek tu bio za mene. Mislila sam da mu ljubomorišem na svašta u narednom periodu. A kao nagradu bih volela da mu dođe album sa slikama njehovih najdražih ljudi ili spot naš ljubavni ili tortica za njegov rođendan - rekla je Mina.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.