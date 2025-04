NE GAJI EMOCIJE PREMA NJOJ: Matea tvrdi da je Dragana Matorin hir, pa otkrila da je Tomićeva konstantno POSMATRA! (VIDEO)

Stavila karte na sto!

Naredna sagovornica voditeljskog para Danijela Dujkovića Munjeza i Borislava Terzića Terze u emisiji ''Radio-Amnezija'' bila je Mateja Stanković, koja je progovorila o poljupcu sa Jovanom Tomić Matorom.

- Šta se dešava između Matore i tebe? - upitao je Munjez.

- Bile smo zajedno u pušionici. Zatražila je pivo od mene, a ja sam joj sipala gutljaj, kad sam uzela ja da popijem malo, ona me je ščepala i poljubila. Što se tiče Dragane i nje, tu nema iskrenih emocija. Svi misle da ja imam tajni zadatak da se muvam sa Matorom, ali nije tako, to nema veze s vezom. Videla sam kako me Matora gleda. Oseća nešto prema meni. Ona ne gaji emocije prema Dragani - kazala je Matea.

Autor: S.Z.