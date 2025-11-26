Najskandalozniji detalji iz Bele kuće: Uroš i Dača obelodanili sočne tračeve, odnos Bebice i Teodore do kraja RASKRINKAN! (VIDEO)

Žestoko!

U toku je radio-emisija "Amnezija". Voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Danila Daču Virijevića koji je kao i svake srede do sad obelodanio najsvežije tračeve iz Bele kuće. Sa kim je takođe gostovao i Uroš Stanić koji je otkrio šta je ispratio na žurki.

- Haos Teodore, Bebice i Dače. Dača je rekao da je Teodora obmanula naciju veridbom da je znala da će da je veri i da su to planirali u spoljnom svetu. Znači ona je lažirala reakcije, a to je znala. Dača je pričao po kući da su se dogovorili oko prevare i da su to sve smislili u spoljnom svetu. Bebica je rekao da je Dača gej i da postoje prepiske u kojima je priznao da ima dečka u spoljnom svetu. Razumem Daču, nije lako autovati se. To je bio haos, Dača je govorio Teodori da ju je majka izbacila, čak je obezbeđenje moralo da reaguje. Skočili su i Terza i Asmin na Bebicu, a Dača je kasnije plakao. Filip je pitao Maju Marinković da opšte, a ona ga je odbila. Filip je tu pokazao da Maju ne gleda na prijateljski način, a na kraju je završio sa Anitom koja ga je spakovala da spava. On je juče rekao da bi sa Anitom ušao u vezu, pa bi ušao i sa Teodorom. Bio je haos Aneli i Luke, oni su se mirili - govorio je Uroš.

- Ovo što priča Uroš nikad nisam rekao da su oni smislili prevaru jer ja to ne mislim i Bebica je pokazao svoju iskrenu reakciju. On je takav kad Teodora gleda ili flertuje. Što se tiče autovanja, ja razumem da me većina kuće mrzi i ovako je bilo i prošle godine, pa su pričali gluposti. Ja sam sinoć pričao sa Majom, Teodora se obratila zbog Filipa, a ja sam rekao da ne treba da daje Bebici lažnu nadu. Ona je htela da mu nametne Sofiju da bi sebe oprala, a onda je pitala Sofiju da radi zadatak kod Drveta i da Sofija kaže za stolom da joj se sviđa Bebica. Ja sam rekao Teodori da je najveći ološ ako se pomiri sa Bebicom jer je meni rekla da ima emocije prema Filipu. Ona je mene izvređala, a ja sam rekao: "Ako tako misliš za mene si k*ravela". Bebica mi je rekao da se ne svađam sa Teodorom, kad sam se vratio u kazino j*bao mi je mater zbog nje da bi ona to videla. Izvređao mi je majku najgore, a onda je i ona krenula. Ja sam u besu rekao ono što je istina i stojim iza svake reči. Teodora je znala za veridbu, a on još nije svestan šta radi i kakve greške pravi. Teodora je znala za veridbu i zato je pričao da ne zna šta joj se dešava, a to je da je ona pristala na veridbu i pre nego što je bila verena. Ona je rekla ovde da je pristala da ne bi ispalo da ga odbija, pa zato njemu to nije jasno i zato je pričao da misli da ona njega i dalje voli. Filip joj je bio najjače karta da bude sa tobom i da odj*be Bebicu - govorio je Dača.

- Da li dolazimo do toga da je Filip njihova žrtva? - pitao je Bora.

- Ispao je žrtva jer mu je umalo bio slomljen nos, ali stojim pri tome da ne možeš da j*beš tuđu verenicu. Stojim pri svemu što sam sinoć rekao, a Bebica ima pravo da priča šta hoće za mene i moju porodicu, a budu li me dirali ja ću do kraja da ih zgazim oboje. Ona je meni ne veridibi pričala o Filipu, izlazila da vidi i gurkala me kad si bio na doku. Neka izmisli za mene šta god, a zna se ko je pataloši lažov - dodao je Virijević.

Autor: A. Nikolić