OTVORIO PANDORINU KUTIJU: Dača prikupio sve tračeve iz Bele kuće, ove informacije napraviće karambol! (VIDEO)

Šok nad šokovima!

Voditelj Darko Tanasijević ragovarao je sa Danilom Dačom Virijevićem o svim gorućim dešavanjima, a on je obelodanio najnovije tračeve iz Bele kuće.

- Sve je bila moja ideja. Dešava se šta se dešava oko Maje i Asmina, ograđivala se od njega, a ona se desio Anitin ulazak. Ja sam rekao da će Majinu reakciju najbolje da izazove preko Anite, video sam da Maji mnogo smeta Anita. Drugačije je počela da se ponaša prema Filipu. Ja sam rekao da šeta sa Anitom, da prvo Aniti utorkom donosi piće. Videli smo sinoć kako je poludela što se tiče Anite, smeje se, meni pokazuje srednji prst i govori da sam za sve kriv. Majina reakcija je izazvana, vidi se da joj mnogo smeta što provodi vreme sa Anitom i da to ne može da podnese. To je tolika ljubomora da se ona udružila sa Aneli i počela drugačije da komentariše - govorio je Dača.

- Šta Asmin hoće da dokaže što se tiče Maje? - pitao je voditelj.

- Malopre smo pričali i pitao sam šta hoće da dokaže, rekao je da hoće da vidi reakciju. Rekao je da ne ide dalje, da je nije pipnuo, a ni zagrlio. On je meni rekao pijan da idem kod Maje i da joj kažem da ga je Stanija ostavila zbog nje, pa mi je rekao da idem kod Drveta da sve priznam i da ga boli uvo za sve. Rekao mi je da ga je ona najviše odradila i da ga nijedna nije tako odradila. Mene te situacije bune i kao da ide korak dalje. Izazvali smo reakciju, što je sad ne baci na drugu stranu? Njega to loži, voli da lovi. Ja sam rekao da je čudno jer tako skače na Filipa. Tražio sam mu da da časnu reč da neće biti sa Majom, on je dao, ali se smejao i rekao da se smeje jer je moja frizura smešna. Ja ću da idem da radim zadatak sa Anitom i ima da gori sve - govorio je Dača.

- Šta se dešava sa družinom Alibaba i Mina? Imate sve češće sukobe - pitao je voditelj.

- Ja sam rekao Mini da mi je sve čudno i kao da je to počelo otkako je ona u vezi sa Terzom, ali i sa Asminove i sa Minine strane. Asmin voli sve žene da drži kod sebe, iako je on dobar sa Terzom. Asmin ne smatra ovde nijednu osobu svojim drugom - rekao je Dača.

- Kako Asmin vaćari Teodoru? - pitao je Darko.

- To Teodora dopušta. Asmin je rekao jednu zlatnu rečenicu: "Svi koji su me blatili će da vide koga su blatili". On ne zaboravlja, jako je inteligentan. Ja sam njega zgotivio jer je predobar za rijaliti, zanimljivo mi je. Ove godine niko neće moći da ustane i da kaže da sam izdajica i da kaže neke loše stvari za mene, ima svi da mi se izvinjavaju - govorio je Virijević.

Autor: A. Nikolić