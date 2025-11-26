AKTUELNO

Zadruga

Rešio da je izvede na pravi put: Lepi Mića dao Dušici zlatne savete, ona priznala šta je muči (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Otvorila dušu!

U toku je radio-emisija "Amnezija". Voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Lepog Miću i Dušicu Đokić.

pročitajte još

Kad odluči koga želi... Anita otpisala Luku, samo sa Filipom želi ljubavnu vezu! (VIDEO)

- Mića je rekao da je primetio da sam se distancirala na neki način od svih. Krvio mi je jer je Terza udario na nešto što sam gradila 10 godina. Mislim na tu sportsku stranu, pola života sam posvetila da to postanem i svelo se na sport, a onda posle svih rezultata da doživiš da ti tako neko nešto kaže. Nisam navikla da u okruženju čujem takve reči, pa sam se onda distancirala - govorila je Dušica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ako pogrešiš nije loše izviniti se ljudima. Mislim da si jako interesantna - dodao je Mića.

pročitajte još

Sve oči uprte u Aneli i Alibabu: Jurcaju se po Beloj kući, pred svima završili zajedno u krevetu! (VIDEO)

- Pa jesam - rekla je ona.

U radio je došao je Milan Stojičković.

- Milane, da li misliš da te Sofija šalta? - pitao je Bora.

- Prija mi druženje sa njom. Ja ne želim da ulazim u vezu, iako sam učesnik. Veza ovde me ne zanima nikakva. Ona mi odgovara i prija kao osoba - rekao je on.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Rešio da je izvede na pravi put: Alibaba dao Aniti zlatne savete (VIDEO)

Farma

SVEGA JOJ JE PREKO GLAVE: Elena se osamila sa Ognjenom, pa priznala šta je muči: Totalno sam u aut otišla (VIDEO)

Zadruga

'PREDEBELA SAM' Jovana priznala Danki da se oseća nesigurno zbog svog tela i da je muči što je učesnici prozivaju na osnovu fizičkog izgleda! Grujićev

Domaći

Vanja Mijatović zanemela na pitanje o bivšem mužu, priznala da priželjkuje odlazak na Evroviziju, pa otkrila koliko voli i poštuje OVU koleginicu

Zadruga

'MNOGO SE PROMENIO!' Aneli OČAJNA zbog raskida s Janjušem! Priznala šta je najviše TIŠTI, pa okrila da joj je OVO slomilo srce na milion DELOVA! (VIDE

Domaći

EVO U KAKVOM JE STANJU SAŠA POPOVIĆ! Suzana Jovanović otkrila šta radi nakon povrede pa priznala šta mu zamera!