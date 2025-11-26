Rešio da je izvede na pravi put: Lepi Mića dao Dušici zlatne savete, ona priznala šta je muči (VIDEO)

Otvorila dušu!

U toku je radio-emisija "Amnezija". Voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Lepog Miću i Dušicu Đokić.

- Mića je rekao da je primetio da sam se distancirala na neki način od svih. Krvio mi je jer je Terza udario na nešto što sam gradila 10 godina. Mislim na tu sportsku stranu, pola života sam posvetila da to postanem i svelo se na sport, a onda posle svih rezultata da doživiš da ti tako neko nešto kaže. Nisam navikla da u okruženju čujem takve reči, pa sam se onda distancirala - govorila je Dušica.

- Ako pogrešiš nije loše izviniti se ljudima. Mislim da si jako interesantna - dodao je Mića.

- Pa jesam - rekla je ona.

U radio je došao je Milan Stojičković.

- Milane, da li misliš da te Sofija šalta? - pitao je Bora.

- Prija mi druženje sa njom. Ja ne želim da ulazim u vezu, iako sam učesnik. Veza ovde me ne zanima nikakva. Ona mi odgovara i prija kao osoba - rekao je on.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić