Tetka za dve godine dala 50 evra, ja drugaricinoj deci dajem 500 za grad: Kačavenda ponovo demolirala Aneli, urnisala je za sve pare: Ona je prenosila kofere i ušla je da blati bivšeg (VIDEO)

Karambol za stolom!

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Mileni Kačavendi.

- Pošto Aneli stalno vređa Hanu na račun fizičkog izgleda, da li misliš da se Hana bavila istim stvarima kao što je Aneli, da li misliš da bi mogla da uradi intervencije sve - glasilo je pitanje.

- Ako ti s 36 godina radiš totalni fejs lifting, to govori o tebi i tvom samopouzdanju. Kada je rekla: "Pogledajte na šta njih dvoje liče", a onda je insinuirala na to da su bili narkomanka, i ona je bila narkomanka, je*avala se sa lovatorima, prenosila kofere...Ona je ušla da blati svog bivšeg, Sita je potpisala ugovor, nije došla da se konfrontira, ja bih iz aviona skočila ovde da mu je*em mater ako laže. Smešno je kako izgledaju, pa ljudi nisu imali da prežive. Tetka ovde dve godine u rijalitiju, dala 50 evra, ja drugaricinoj deci dajem 500 za grad. Oni se samo usuđuju što su došli da zarade novac - rekla je Kačavenda.

- Ona krala po buticima - rekao je Ivan.

- Evo ti tužba! Naravno da nisam krala...Donesi one dokaze iz butika, ali on nije tema... - rekla je Milena.

- Zašto Asmina nisu nazvali spodobom kada je Asmin potvrdio da je Hanina majka narkomanka - skočila je Aleksandra.

- Ti si jedna budala koja je dvolična, je*ao ti Asmin mater - skočio je Asmin.

- Ti seljak koji vređa žene, eto, nema veze - rekla je Jakšićka.

- Zubi nikada nisu bili odraz nečega što se priča. Ovde je suština cele priče je da je dužnost roditelja da bude uz svoje dete. Kod Nerija je pobedilo to što je on povređen s lošim stvarima - rekao je Mića.

Autor: Nikola Žugić