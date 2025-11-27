Ličila si na vampira, a sad popuješ: Zorica sasula Kačavendi brutalnu istinu u lice, ona urla iz petnih žila zbog Aneli! (VIDEO)

Bukti rat!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević dao je reč Zorici Marković kako bi progovorila o Aneli Ahmić i Hani Duvnjak.

- Poenta je da se Hana bavila istim stvarima kao Aneli, da li bi i ona mogla da izgleda kao Aneli - rekao je Milan.

- Nije lepo što je Aneli to rekla za zube, ali ona je devojka došla i zaradiće za sebe. Ova raga ovde koja ja pre tri godine ličina na vampira i da nije bilo Ane Ćurčić ona ne bi ni ušla ovde. Izoperisala se cela, a sad je prebacila na Aneli - rekla je Zorica.

- Tema pitanja je da je radila iste stvari kao Aneli, to se misli na kofere i ostalo - rekla je Kačavenda.

- Naravno da ovo dete nije radilo ono što je Aneli radila zasigurno, a ja verujem Asminu šta je rekao da je Aneli radila - rekla je Zorica.

- Pali, ja sam bila jasna - rekla je Kačavenda.

Autor: N.Panić