Ličila si na vampira, a sad popuješ: Zorica sasula Kačavendi brutalnu istinu u lice, ona urla iz petnih žila zbog Aneli! (VIDEO)

Bukti rat!
U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević dao je reč Zorici Marković kako bi progovorila o Aneli Ahmić i Hani Duvnjak.
- Poenta je da se Hana bavila istim stvarima kao Aneli, da li bi i ona mogla da izgleda kao Aneli - rekao je Milan.
- Nije lepo što je Aneli to rekla za zube, ali ona je devojka došla i zaradiće za sebe. Ova raga ovde koja ja pre tri godine ličina na vampira i da nije bilo Ane Ćurčić ona ne bi ni ušla ovde. Izoperisala se cela, a sad je prebacila na Aneli - rekla je Zorica.
- Tema pitanja je da je radila iste stvari kao Aneli, to se misli na kofere i ostalo - rekla je Kačavenda.
- Naravno da ovo dete nije radilo ono što je Aneli radila zasigurno, a ja verujem Asminu šta je rekao da je Aneli radila - rekla je Zorica.
- Pali, ja sam bila jasna - rekla je Kačavenda.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: N.Panić