Povlači ručnu: Aneli donela odluku da prekine komunikaciju s Alibabom i precrta Luku, a s ovim takmičarom nastavlja da flertuje! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Luku Vujovića. ﻿

- Rekao si Maji u pušioni: ''Nisu nam Majo pustili klip flerta da se ne bi mi ogradili i prestali sa flertom''. Da li znaš Luka da si tom rečenicom sve priznao iako si Aneli pravio budalom za stolom? - glasilo je pitanje.

- Istina, mislim da su nam pustili odmah da bi se oboje ogradili. Kada si nabrojao sve što sam radio, onda sam rekao da je istina i to je to - rekao je Luka.

- Znači sviđala ti se Maja? - upitala je Matora.

- Prijalo mi je u tom trenutku kada se nasmeje i ja njoj - rekao je Luka.

- To je sve posledica mog ponašanja i odlaska iz ovog odnosa. Flert sa Majom i Anitom, dođe vreme kad se zasitiš svega - rekla je Aneli.

Naredno pitanje bilo je za Aneli Ahmić.

- Ljubiš se s Lukom, grliš se s Asminom i flertuješ se s Anđelom. Odluči se - glasilo je pitanje.

- Neću ni komunicirati s Asminom više, a što se tiče Luke to me više ne zanima. Ograđujem se od Asmina, pokušaću s njim da nemam više komunikaciju - rekla je Aneli.

- Ona mora da bude svesna da nije ista težina kada je žensko i majka, kao i ja - rekao je Luka.

- Da flertuje s Anđelom je u redu, da se zagrli sa mnom je u redu, ali da se ljubi s Lukom nije u redu jer se blamiraju oboje. Ja ne želim da se mešam više između njih dvoje, ali da se blamirate vi se blamirate - rekao je Asmin.

- Asmin je ovde u pravu s obzirom da je najveća težina kada su Luka i Aneli u pitanju, ne mogu da se ljube i govore da se nisu pomirili. Mislim da nije realno da Luki ne smeta da ona dobija ovakvo pitanje, samo dopušta to jer mu je zanimljivo - rekao je Anđelo.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić