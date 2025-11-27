AKTUELNO

Zadruga

Povlači ručnu: Aneli donela odluku da prekine komunikaciju s Alibabom i precrta Luku, a s ovim takmičarom nastavlja da flertuje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neočekivano!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Luku Vujovića. ﻿

- Rekao si Maji u pušioni: ''Nisu nam Majo pustili klip flerta da se ne bi mi ogradili i prestali sa flertom''. Da li znaš Luka da si tom rečenicom sve priznao iako si Aneli pravio budalom za stolom? - glasilo je pitanje.

pročitajte još

Bliska je jer hoće da Aneli povuče tužbe?! Majin i Anelin odnos pod upitnikom, Dača ih urnisao: Zamisli koliko ste vi bolesni?! (VIDEO)

- Istina, mislim da su nam pustili odmah da bi se oboje ogradili. Kada si nabrojao sve što sam radio, onda sam rekao da je istina i to je to - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Znači sviđala ti se Maja? - upitala je Matora.

- Prijalo mi je u tom trenutku kada se nasmeje i ja njoj - rekao je Luka.

pročitajte još

Video je da je Milica napravila od sebe žrtvu, a da ga je Sofija volela: Sevaju varnice između Janićijevićeve i Terze, Kačavenda izanalizirala njihov

- To je sve posledica mog ponašanja i odlaska iz ovog odnosa. Flert sa Majom i Anitom, dođe vreme kad se zasitiš svega - rekla je Aneli.

Naredno pitanje bilo je za Aneli Ahmić.

- Ljubiš se s Lukom, grliš se s Asminom i flertuješ se s Anđelom. Odluči se - glasilo je pitanje.

pročitajte još

Razvukla osmeh od uva do uva: Terza priznao da nije potpuno imun na Sofiju, Mina zanemela! (VIDEO)

- Neću ni komunicirati s Asminom više, a što se tiče Luke to me više ne zanima. Ograđujem se od Asmina, pokušaću s njim da nemam više komunikaciju - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona mora da bude svesna da nije ista težina kada je žensko i majka, kao i ja - rekao je Luka.

- Da flertuje s Anđelom je u redu, da se zagrli sa mnom je u redu, ali da se ljubi s Lukom nije u redu jer se blamiraju oboje. Ja ne želim da se mešam više između njih dvoje, ali da se blamirate vi se blamirate - rekao je Asmin.

pročitajte još

OTKRIVAMO! Ko je devojka kojoj Filip posvećuje pesme iz Elite? Radi se o mladoj pevačici, a njen izgled ostaviće vas bez daha! (FOTO)

- Asmin je ovde u pravu s obzirom da je najveća težina kada su Luka i Aneli u pitanju, ne mogu da se ljube i govore da se nisu pomirili. Mislim da nije realno da Luki ne smeta da ona dobija ovakvo pitanje, samo dopušta to jer mu je zanimljivo - rekao je Anđelo.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Bez pardona: Đukić ponovo oduvao Maju, ne želi više nikakvu komunikaciju s njom! (VIDEO)

Zadruga

Odsvirao kraj: Luka nakon svih priča odlučio da prekine svaki kontakt s Nerijom! (VIDEO)

Zadruga

Dobila pljuvačku po čelu: Mini prekipelo da sluša kako se Terza i Aneli vređaju, pa rešila da se obračuna s njom! (VIDEO)

Zadruga

Možda pogledam u prolazu: Anita nastavila da raskrinkava Luku i njegove namere, Aneli hladna kao led! (VIDEO)

Zadruga

Povlači ručnu: Đukić rešio da smanji gas u utorak s alkoholom, ne želi sebe više da blamira! (VIDEO)

Zadruga

Aneli povlači ručnu: Priznala da više neće ulaziti u rasprave s Lukom, pa se ovim rečima obratila svojoj porodici! (VIDEO)