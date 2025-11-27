Namagarčio sam vas sve: Bebica nikad sigurniji u sebe da je tata rijalitija oduvao Kačavendu, Teodora ga opet šutnula! (VIDEO)

Popio šut kartu!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Teodoru Delić.

- Zašto komuniciraš sa Bebicom, daješ mu lažnu nadu, provociraš ga? - glasilo je pitanje.

- Nije istina da mu dajem lažnu nadu, već sam sve rekla. Komuniciramo i komuniciraćemo, šta je problem? - upitala je Teodora.

- Kako komuniciraš s psihopatom koji te proganja? - upitao je Milan.

- Ja sam za ono što je uradio Filipu rekla da je psihopatski - rekla je Teodora.

- Ti si to govorila i ovako za njega - rekao je Milan.

- Govorila sam to u besu kada me uhodio, ali nije mi ni čudno kad sam ga takvog upoznala - rekla je Teodora.

- Ona sve radi namerno, daje mu lažnu nadu i provocira ga. Baš sam se pre neki dan pitala što sad ne beži od psihopate? Ja sam rekla da je sve igra i da je Filip navučen ukoliko je već dogovor bio za veridbu. Meni Bebica nikad nije rekao da će ovde biti veridba, a Dača mi se zakleo. Bebica je znao za Filipa i očigledno su ukućani delimično bili u pravu da je išao da pravi priču kod Drveta. Onda smo mi svi majmuni, onda je Filip žrtva i dogovor da se sve ovo napravi i ovo se otelo kontroli. Govorila je da je Bebica psihopata, a sad kaže: ''Malo me uhodio''. Mene je slagao da je pobegao, a to sam odmah znala. Da li je Đukić žrtva dogovora spolja ili je nešto drugo u pitanju, ne znam - rekla je Kačavenda.

- Ona je imala s*ks sa Filipom u izolaciji, to je ceo svet video - rekao je Milan.

- To nije istina - rekla je Teodora.

- Tačno je da ne može sama, sinoć sam posmatrala čitavo posmatranje u diskoteci. Ona će se pomiriti s njim jer neće izdržati sama osam meseci - rekla je Milena.

- Na ove gluposti Dača i Kačavenda, da demantujem, to me ne intresuje. Ja ništa nisam slagao, tako da vrlo dobro znam šta sam rekao. S tobom od danas nema komunikacije, odlično znam šta radim - rekao je Bebica.

- Sad laže da je on mene navukao. Zašto je rekla: ''Da'' na veridbi ako - rekla je Kačavenda.

