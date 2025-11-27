TOTALNI PREOKRET! Evo pod kojim uslovom bi Milosava prihvatila Milovana za zeta (VIDEO)

Opa!
Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje pročitao je Milosavi Pravilović.
- Da li si spremna prihvatiti Milovana, ako tvoja ćerka prihvati Jovana Rajića kao tvog dečka - glasilo je pitanje.
- Da, tako je. Evo sad sam rešila, ništa ne razmišljam unapred - rekla je Milosava.
- Šta misliš, kako Aleksandra gleda na njega - pitao je voditelj.
- Mislim da dobro gleda, niko se od moje porodice mešati ni u šta, znaju da sam sposobna za sve - rekla je Milosava.
- Otići ću kod nje u Suboticu, da vidim šta je kod njega - rekao je Jovan.
Naredno pitanje pročitao je Anastasiji Brčić.
- Zašto ne kažeš i ne priznaš da je Bora samo navika i da je tvoja pažnja već dugo na drugoj adresi i non stop pratiš, ali se praviš luda kada te pitaju - glasilo je pitanje.
- Ne znam o kome se radi. Ne sviđa mi se niko drugi, rekla bih - smejala se Anastasija.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: Nikola Žugić