TOTALNI PREOKRET! Evo pod kojim uslovom bi Milosava prihvatila Milovana za zeta (VIDEO)

Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje pročitao je Milosavi Pravilović.

- Da li si spremna prihvatiti Milovana, ako tvoja ćerka prihvati Jovana Rajića kao tvog dečka - glasilo je pitanje.

- Da, tako je. Evo sad sam rešila, ništa ne razmišljam unapred - rekla je Milosava.

- Šta misliš, kako Aleksandra gleda na njega - pitao je voditelj.

- Mislim da dobro gleda, niko se od moje porodice mešati ni u šta, znaju da sam sposobna za sve - rekla je Milosava.

- Otići ću kod nje u Suboticu, da vidim šta je kod njega - rekao je Jovan.

Naredno pitanje pročitao je Anastasiji Brčić.

- Zašto ne kažeš i ne priznaš da je Bora samo navika i da je tvoja pažnja već dugo na drugoj adresi i non stop pratiš, ali se praviš luda kada te pitaju - glasilo je pitanje.

- Ne znam o kome se radi. Ne sviđa mi se niko drugi, rekla bih - smejala se Anastasija.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić