Ne može me niko poremetiti, ja sam doktor: Alibaba upozorio Aneli da ne pravi greške, u suprotnom joj slede ozbiljne sankcije! (VIDEO)

Nije se nadala ovakvom odgovoru!

Asmin Durdžić nakon razgovora s Majom Marinković vratio se u izolaciju i porazgovarao sa Aneli Ahmić, te joj je tom prilikom dao do znanja da odnos s njim može pokvariti jedino ona i da niko drugi ne može da utiče na njih.

- Meni odnos s tobom možeš samo ti sama pokvariti - rekao je Alibaba.

- Ne mogu da verujem šta je jedna torta napravila - rekla je Aneli.

- Mene ne može poremetiti niko, ja sam za njih doktor - rekao je Alibaba.

- Zamisli da su izgoreli na sliku jedne devojčice, umesto da budu srećni - rekla je Aneli.

- On sve namazano radi, zna da se uvek pušiona snima i zato je otišao tamo - rekao je Luka.

- Ne trebaš da imaš reakcije na to uopšte - rekao je Alibaba.

- Ovde nema ništa ljubavno, piše samo da trebate da budete roditelji - rekao je Dača.

- To mene ne zanima, ti trebaš da shvatiš da naš odnos možeš samo ti da poremetiš - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

