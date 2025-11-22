Obrnuo igricu: Alibaba priznao Maji koliko mu je dosadno u izolaciji, ona ga ovim potezom šah-matirala! (VIDEO)

Nije se nadao ovakvom odgovoru!

Asmin Durdžić poverio se Maji Marinković koliko mu je dosadno u izolaciji sa Aneli Ahmić, a ona je indirektno izljubomorisala kako je to već sve videla na klipovima, zbog čega su se oboje smejali.

- Je l' vi znate koliko je meni u izolaciji dosadno? - upitao je Alibaba.

- Videli smo na klipovima - našalila se Maja.

- Tek ćete da vidite. Ja se nikad ne bih pomirio s bivšom - rekao je Alibaba.

- Ne može to da bude isto - rekla je Maja.

- Zgadi ti se osoba i ćao - rekao je Alibaba.

Autor: N.Panić