Obrnuo igricu: Alibaba priznao Maji koliko mu je dosadno u izolaciji, ona ga ovim potezom šah-matirala! (VIDEO)

Nije se nadao ovakvom odgovoru!
Asmin Durdžić poverio se Maji Marinković koliko mu je dosadno u izolaciji sa Aneli Ahmić, a ona je indirektno izljubomorisala kako je to već sve videla na klipovima, zbog čega su se oboje smejali.
- Je l' vi znate koliko je meni u izolaciji dosadno? - upitao je Alibaba.
- Videli smo na klipovima - našalila se Maja.
- Tek ćete da vidite. Ja se nikad ne bih pomirio s bivšom - rekao je Alibaba.
- Ne može to da bude isto - rekla je Maja.
- Zgadi ti se osoba i ćao - rekao je Alibaba.
Autor: N.Panić