AKTUELNO

Zadruga

Ljubavnim igrarijama nema kraja: Alibaba i Aneli ponovo ljubomorišu jedno drugom, pomirenje na pomolu? (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovakvom preokretu se niko nije nadao!

Asmin Durdžić došao je u izolaciju i odmah je krenuo da ispituje Aneli Ahmić da li bi volela da je Luka Vujović umesto njega u izolaciji, a ona mu nije ostala dužna već je opet krenula da se prepucava s njim.

- Je l' bi volela da sad Luka spava ovde? - upitao je Alibaba.

pročitajte još

Moram da se povučem: Teodora nakon celokupnog haosa u Eliti, rešila da se skloni od Đukića! (VIDEO)

- Ne peglaj me, ostavi me - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kad ćete se pomiriti? Dobar momak skroz - rekao je Alibaba.

- Opusti se ti, držim sve pod kontrolom - rekla je Aneli.

pročitajte još

Filipu se sprema karambol na još nekoliko frontova: Takmičari će ga udruženim snagama gaziti, otkrivene sve informacije! (VIDEO)

- Je l' misliš da ćeš ići ti u izolaciju ili ja? - upitao je Alibaba.

- Ja naravno - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Hoćemo li izaći iz izolacije u subotu, šta misliš? - upitao je Alibaba.

pročitajte još

Sad neće moći da se izvuče! Dača usnimio koliko je Alibaba lud za Aneli, odmah mu prebacio: Papučo! (VIDEO)

- Pa ne znam, možda i ostanemo - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Vandredna odluka Velikog šefa: Darko Tanasijević saopštio šok informaciju, takmičarima popadale vilice! (VIDEO)

Domaći

KAKAV PREOKRET: Gastoz i Ena zakopali ratne sekire i pomirili se, Anđela guta knedle dok gleda šok scene! (VIDEO)

Zadruga

Nikad veći preokret: Bora Santana zakuvao čorbu, ova dva takmičara su nominovana za ovu nedelju! (VIDEO)

Domaći

ŠOK PREOKRET: Sofija i Terza se ponovo spojili! Ona priznala da nikad nije prestala da ga voli, još jedno pomirenje na pomolu?(VIDEO)

Zadruga

Anđelo Ranković se rasuo u komade: Emotivne poruke ga slomile, ovakvog ga nikad niste videli! (VIDEO)

Zadruga

Napravio prvi korak: Luka prišao Aneli i pokušao da je poljubi, usledio hladan tuš! (VIDEO)