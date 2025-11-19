Ljubavnim igrarijama nema kraja: Alibaba i Aneli ponovo ljubomorišu jedno drugom, pomirenje na pomolu? (VIDEO)

Ovakvom preokretu se niko nije nadao!

Asmin Durdžić došao je u izolaciju i odmah je krenuo da ispituje Aneli Ahmić da li bi volela da je Luka Vujović umesto njega u izolaciji, a ona mu nije ostala dužna već je opet krenula da se prepucava s njim.

- Je l' bi volela da sad Luka spava ovde? - upitao je Alibaba.

- Ne peglaj me, ostavi me - rekla je Aneli.

- Kad ćete se pomiriti? Dobar momak skroz - rekao je Alibaba.

- Opusti se ti, držim sve pod kontrolom - rekla je Aneli.

- Je l' misliš da ćeš ići ti u izolaciju ili ja? - upitao je Alibaba.

- Ja naravno - rekla je Aneli.

- Hoćemo li izaći iz izolacije u subotu, šta misliš? - upitao je Alibaba.

- Pa ne znam, možda i ostanemo - rekla je Aneli.

Autor: N.Panić