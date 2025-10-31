AKTUELNO

Zadruga

Nikad veći preokret: Bora Santana zakuvao čorbu, ova dva takmičara su nominovana za ovu nedelju! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Ovakvom izboru Odabranih se niko nije nadao!

Bora Santana poslednji je nominovao u kući Odabranih, a on je rešio da se malo poigra i u izolaciju pošalje i Luku Vujovića. Kako su svi glasali, konačna odluka je da su Uroš Stanić i Luka Vujović nominovani takmičari za ovu nedelju.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pošto vidim kako ste nominovali i vidim da Uroš ima dva glasa, ja ću da malo pojačam i pošaljem Aleksandru Babejić, šalim se. Ja ću nominovati Luku da malo odmori i da Aneli može malo da odmori i da popriča sa svojim bivšim suprugom - rekao je Bora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

