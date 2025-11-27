AKTUELNO

Zadruga

Bio sam besan, ali... Terza prekinuo ćutnju i jednom zauvek priznao da li je spavao s Teodorom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/A.Anđić ||

Bebica menja boje!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Luku Vujovića.

- Konstantno tračaš Aneli, a danas si je imitirao kako klima nogama i predstavio je kao bolesnika. Ideš kod Asmina i nju moliš za razgovor, a onda pričaš da ona tebe juri? - glasilo je pitanje.

Pretrnuo od straha: Luka uplašen da ga Anita ne izigra u dogovoru s Đedovićem, počinje da gaji sve veće simpatije prema njoj! (VIDEO)

- Ne znam na šta se misli - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Naredno pitanje bilo je za Borislava Terzića Terzu.

- Kakva je Teodora u s*ksu, da li zato nije prestajala da se druži s tobom? - glasilo je pitanje.

Pokušao sam da joj nađem zamerku, ali nisam uspeo: Ivan vinuo Aneli u nebesa, pa nikad žešće udario na Luku! (VIDEO)

- To sam hteo da zgadim nju Bebici, nije bilo s*ksa stvarno - rekao je Terza.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

