Bio sam besan, ali... Terza prekinuo ćutnju i jednom zauvek priznao da li je spavao s Teodorom! (VIDEO)

Bebica menja boje!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Luku Vujovića.

- Konstantno tračaš Aneli, a danas si je imitirao kako klima nogama i predstavio je kao bolesnika. Ideš kod Asmina i nju moliš za razgovor, a onda pričaš da ona tebe juri? - glasilo je pitanje.

- Ne znam na šta se misli - rekao je Luka.

Naredno pitanje bilo je za Borislava Terzića Terzu.

- Kakva je Teodora u s*ksu, da li zato nije prestajala da se druži s tobom? - glasilo je pitanje.

- To sam hteo da zgadim nju Bebici, nije bilo s*ksa stvarno - rekao je Terza.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić