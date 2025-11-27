Odrukao ih: Alibaba otkrio Aneli da su Luka i Anita ćaskali u Pabu, njena reakcija će vas šokirati! (VIDEO)

Nije se nadala?

Asmin Durdžić odmah je po dolasku u izolaciji preneo Aneli Ahmić da su Luka Vujović i Anita Stanojlović ćaskali u ''Pabu Prijatelji'' zbog čega se ona začudila, ali je i nije toliko preterano zanimalo.

- Šta si ti tražila u Pabu? - upitao je Alibaba.

- Ja? Je l' si normalan? - upitala je Aneli.

- Onda Anita, nisi ti - rekao je Alibaba.

- Ko? - upitala je Aneli.

- Anita i Luka pričali u Pabu - rekao je Alibaba.

- Ko ti je to rekao? - upitala je ona.

- Ne mogu da se setim. Laku noć - rekao je Alibaba, ali je ostao bez odgovora.

Autor: N.Panić