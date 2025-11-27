AKTUELNO

Tanka je linije između želje i straha! Luka pokušao da se ogradi od ljubavne priče sa Anitom, pa sve preokrenuo u trenutku: Želim da se... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije mu lako!

Luka Vujović i Anita Stanojlović porazgovarali su o svojim simpatijama, nakon čega je Luka pokušao da se odvoji od nje, ali ponovo bezuspešno.

- Sviđam ti se fizički, kao i svakom muškarcu. Tebi se malo više sviđam - rekla je Anita.

- Stvarno sam ozbiljan. Rekao sam da si lepa devojka, da mi prija da sedimo. Meni je prijalo i sa Anđelom da razgovaram kad je ušao - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja ovde razgovaram sa tri osobe - rekla je Anita.

- Ne želim da se pravi ljubavna priča. Želim da se družimo, kao što se ti družiš sa svima i ja sa svima. Mislim da je to okej - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A.Anđić

