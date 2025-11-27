Tanka je linije između želje i straha! Luka pokušao da se ogradi od ljubavne priče sa Anitom, pa sve preokrenuo u trenutku: Želim da se... (VIDEO)

Nije mu lako!
Luka Vujović i Anita Stanojlović porazgovarali su o svojim simpatijama, nakon čega je Luka pokušao da se odvoji od nje, ali ponovo bezuspešno.
- Sviđam ti se fizički, kao i svakom muškarcu. Tebi se malo više sviđam - rekla je Anita.
- Stvarno sam ozbiljan. Rekao sam da si lepa devojka, da mi prija da sedimo. Meni je prijalo i sa Anđelom da razgovaram kad je ušao - rekao je Luka.
- Ja ovde razgovaram sa tri osobe - rekla je Anita.
- Ne želim da se pravi ljubavna priča. Želim da se družimo, kao što se ti družiš sa svima i ja sa svima. Mislim da je to okej - rekao je Luka.
Autor: A.Anđić