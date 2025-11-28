AKTUELNO

Zadruga

NIJE MI JASNO ŠTO TRAŽI.... Matora u šoku zbog Asmina i Luke, ne može da veruje da Vujović traži savet od Anelinog bivšeg (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a takmičarima je pušten snimak na kojem se Aneli Ahmić i Luka Vujović sukobili.

- Veza Luke i Aneli ne postoji niti je postojala, bolje se slažu Aneli i Asmin nego Aneli i LUka. - rekao je Nerio.

- Meni se sviđa ovaj odnos Aneli i Asmina, zbog deteta, a Luka sve opravdava Aneli - rekao je Pečenica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Odnos LUke i Aneli je odavno gotov, on sada sedi na više stolica, muva Maju, Anitu, a ovam kao juri Aneli. Meni nije npormalno da on priča sa Asminom, da od njega traži savete, ali eto ljudi ovde sve rade pogrešno - rekla je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

