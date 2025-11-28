AKTUELNO

Zadruga

GORI OD LJUBOMORE: Anita saznala za dogovor Anđela i Aneli, jedna stvar joj zaparala uši (VIDEO)

Nerealno!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a takmičarima je pušten snimak na kojem Anđelo Ranković razgovara sa Aneli Ahmić o njenom odnosu sa Lukom Vujovićem, te mu je Aneli obećala večeru nakon Elite.

- Mi smo se kladili, ja sam rekao da će oni da se pomire, a kako smo videli, njih dvoje su se danas ljubili, što znači da sam dobio opkladu - rekao je Anđelo.

- Meni prija da se družim sa Anđelom, on je jeste najlepši u kući, ali on je meni drugar ovde i prija mi to kada se peckamo. On je za mene pravi primer muškaraca koji zna kako treba da se plonaša prema ženi. - rekla je Aneli.

- Ja zaista jesam takav, i uvek šitim moje drugarice, i devojku, takav sam - rekao je Anđelo.

- Mislim da između njih nema tih emocija, ne verujem da će biti ovde nekih akcija, ali napolju nakon večere sve je moguće. Meni je zaparalo uši kada je ona rekla da su imali obostrane simpatije, - rekla je Anita.

Autor: N.B.

