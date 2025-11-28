BLAM ME JE ŠTO SAM BILA SA NJIM, ISKORISTIO ME JE: Aneli saznala da je Luka razgovarao sa Anitom, rešila da ga PRECRTA za sva vremena! (VIDEO)

Učesnicima Elite pušten je naredni video-klip u emisiji ''Gledanje snimaka'', te su učesnici imali priliku da vide kako Luka Vujović razgovara sa Anitom Stanojlović dok Aneli Ahmić nije pored njega.

- Blam me je što sam bila sa njim. Iskoristio me je. Osećam da je sve radio zbog rijalitija. Mene je emocija prošla, ne želim više da ga komentarišem i budem povezana sa njim. Ima pravo na to da se zaljubi, ali nema pravo da me zavlači - kazala je Aneli.

- Misliš da je sve bilo lažno i veridba? - upitao je voditelj.

- On se bio vezao za mene, ali sada ni 1% ne mogu da verujem u sve ono što mi je govorio. Hvala Bogu pa sam se rešila Luke, sad kad sve vidim - rekla je Aneli.

- Kako komentarišeš to što i tvoja i njegova porodica slavi vaš raskid? - upitao je voditelj.

- Njegova porodica je sve iscenirala, Biljana i Baja su sve osmislili. Luka je ubedio moju majku da me voli, nije dala na Luku. Kad je videla da se muva sa Majom onda, ja sam joj govorila da flertuje sa njom. Neka slave i treba, ja najviše treba da slavim - kazala je Aneli.

