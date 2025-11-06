BILA JE SIMPATIČNA I ZANIMLJIVA: Janjuš istakao da je Aneli utonula u očaj pored Luke, dok je sa njim cvetala, pa Asmin dao svoj sud! (VIDEO)

Šok!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović postavila je Teodori Delić.

- Teoodra, zašto piješ, kad ne umeš da se ponašaš? - glasilo je pitanje.

- Ja sam opuštena, smejem se i zezam se, volim da se družim. Ništa loše ne radim - rekla je Teodora.

- Stojim iza toga što sam rekao - kazao je Bebica.

- Alkoholom opravdava to što je trajno, to je hteo da kaže. Kad popije, sve izlazi na videlo. Poenta je da da Bebica uviša da se Teodori sviđa Filip i da uviđa to kad ona popije - rekao je Ivan.

- Ako imaš momka do kog ti je stalo, onda nr gledaš druge ljude - kazala je Sara S.

- Anita, rekla si da si sa Boškićem raskinula zbog pijančenja i aftera, a onda si ušla u odnos sa Filipom? - glasilo je pitanje.

- Boškić je stalno u izlascimam. Ja nisam neko ko može preterano da izlazi i da pije. S Filipom sam kod kuće pila i provodila se u četiri zida - rekla je Anita.

- Majo, da li si primetila koga Luka gleda? glasilo je pitanje.

- Ništa ja nisam primetila - kazala je Maja.

- Juče si pijan pričao da mu je tetka(Aneli) bila srećna pored tebe i da se nije tužba vucarala po kući. Šta misliš, zbog čega je to bilo tako? - glasilo je pitanje.

- To je istina. Delovala je drugačije. Bila je veoma simpatična i zanimljiva. Sa mnom je makar mesec dana u kontinuitetu bila srećna i raspoložena, to je istina. Ja sam video da je pored mene bila presrećna, pored njega ne progovara satima. Ona pored mene nije pominjala Asmina, ja sam joj zabranio da ga pominje - kazao je Janjuš.

- Kad sam sa Janjušem bila, šretala sam po ceo dan tužna u bademantilu, to je tako. Ne vidim da sam ja tužna - rekla je Aneli.

- Pominjala je ona mene dok je bila sa tobom Janjuše, veoma često me je pominjala - dodao je Asmin.

- Ne jedite go*na obojica - dodala je Aneli.

Autor: S.Z.